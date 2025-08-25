VIDEO: Médium logra activar la presencia de Kaleth Morales delante de su hijo en vivo

La tecnología moderna y la antigua sabiduría se unieron en un momento insólito y profundamente emotivo durante una transmisión en vivo del programa El Klub de La Kalle.

La reconocida médium y vidente argentina Noelia Pace, experta en comunicación con almas trascendidas, logró "activar" la presencia de Kaleth Morales directamente en la cabina de radio, un suceso que fue presenciado por su hijo, Samuel Morales, y una vasta audiencia.

Este evento ofreció una ventana a la forma en que los espíritus interactúan con el mundo físico.

Noelia Pace, quien cautivó su don desde los seis años y hoy cuenta con 45, ha dedicado su vida a ser un puente entre los planos. Su trabajo, que combina la mediumnidad con la tanatología, no solo busca establecer contacto con las almas, sino también ofrecer una "terapia y acompañamiento para el proceso del duelo".

Ella describe su experiencia como un "popurrí" sensorial: "los veo, los escucho, los siento, los incorporo", adaptándose a la necesidad del alma y de sus familiares en el plano terrenal. Para ella, las almas no son los "fantasmas" cinematográficos flotando como sábanas de Spielberg, sino que se perciben "como vos, como yo, como todos," aunque a veces más "traslúcidos".

Esta capacidad de percibir la energía y las presencias es constante en su vida, llevando a Pace a adaptar su campo energético para sus presentaciones públicas.

Medium revela detalle inédito sobre muerte de Kaleth Morales Foto: La Kalle y redes sociales de Kaleth Morales

Vidente manifestó mensaje de Kaleth Morales en El Klub

El momento en que Kaleth Morales hizo sentir su presencia fue casi instantáneo para Noelia. Ella relató que, al llegar al canal y antes de que comenzara su intervención, detectó la energía del padre de Samuel.

"Se presentó, se hizo presente de una manera se asentó como diciendo 'No me lo pierdas de vista.'", compartió la médium, describiendo la poderosa y protectora manifestación del artista vallenato.

La conexión no fue forzada, sino una "casualidad" del destino, un "producto de estar acá todos juntos en esta cabina", según los presentadores, lo que le dio un carácter aún más especial y auténtico al encuentro.

Durante el programa, la interacción se centró en Samuel Morales, quien pudo hacer preguntas a su padre. Kaleth, a través de Noelia, le transmitió mensajes de guía y orgullo. Recordó a Samuel que no necesitaba pedir permiso para expresarse, ya que su talento es único, a diferencia de él, que tuvo que aprender con sacrificio.

También le aconsejó humildad y reflexión en sus decisiones futuras para evitar peligros. Estos mensajes íntimos y la forma en que fueron transmitidos demostraron la profundidad de la conexión que Pace puede establecer, incluso en un ambiente tan público como un estudio de radio.

Noelia Pace enfatiza que sus "encuentros de mediumnidad" buscan que la gente reconozca la muerte como una "transformación" y aprenda a conectar con la energía de sus seres queridos. "Busco que la gente primero reconozca que la muerte es una transformación la muerte no es dolorosa doloroso es el proceso anterior doloroso es cómo queda uno luego de la situación", explicó.

