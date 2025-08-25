En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hija de Kaleth Morales se comprometió días antes del aniversario de muerte de su padre

Hija de Kaleth Morales se comprometió días antes del aniversario de muerte de su padre

La primogénita del inolvidable ‘Rey de la Nueva Ola’ vallenata, Katrinalieth Morales, compartió la noticia de su unión con Romario Maceas, en un evento que conmovió a más de uno.

