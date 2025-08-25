Hija de Kaleth Morales se comprometió días antes del aniversario de muerte de su padre

El universo vallenato se viste de gala para celebrar un momento de inmensa felicidad en la vida de Katrinalieth Morales, la hija del icónico Kaleth Morales.

La joven artista, fiel heredera del talento y el carisma de su padre, anunció su compromiso matrimonial con su pareja, Romario Maceas, desatando una oleada de alegría y bendiciones entre los admiradores de la renombrada dinastía.



Esta dulce noticia llega en un año cargado de simbolismo, al conmemorarse dos décadas desde la partida prematura del "Rey de la Nueva Ola".

Katrinalieth, quien además de cantante es comunicadora social, utilizó sus redes sociales para compartir las íntimas fotografías del instante en que aceptó la propuesta de Romario Maceas.

La artista, que cuenta con 25 años de edad, no pudo contener su felicidad, expresando en sus publicaciones:

“No puedo explicar lo feliz”. Con palabras cargadas de emoción, la futura novia selló su compromiso: “Un sí para toda la vida, un sí para construir, un sí para ser equipo, un sí para ser familia. Te amo, Romario”.

El escenario elegido para este romántico hito fue Valledupar, la tierra natal de su padre, un lugar cargado de un profundo significado para la familia Morales y para el género vallenato.

Las instantáneas capturan a la pareja tomándose de las manos, con amplias sonrisas y un ramo de girasoles, elementos que enmarcan la promesa de amor eterno. Romario Maceas, quien se dedica profesionalmente a la fotografía, respondió a la declaración de Katrinalieth con la misma intensidad: “Te amo y quiero caminar contigo hasta viejitos”.

La noticia del compromiso de Katrinalieth ha tocado las fibras más sensibles de la comunidad vallenata, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de cariño y buenos deseos.

Numerosos comentarios no tardaron en evocar la figura de Kaleth Morales, imaginando el orgullo que sentiría el recordado artista al ver a su primogénita dar un paso tan importante.

Más allá de ser un acontecimiento personal, este compromiso se percibe como un símbolo de continuidad para la dinastía Morales, reafirmando su trascendencia en el folclor vallenato.

Es un testimonio vivo de cómo la música, la tradición y el amor se entrelazan y evolucionan a través de las generaciones.

¿Quién es la hija de Kaleth Morales, Katrinalieth Morales?

Conocida cariñosamente como "La princesa del vallenato", Katrinalieth ha respirado música desde su infancia. Su propio padre, Kaleth, le dedicó líneas en canciones como "La chacha de las mujeres".

Creció en medio de escenarios, observando a sus tíos Kanner y Keyner Morales consolidar la agrupación Los K Morales. Con apenas cinco años cuando su padre falleció, Katrinalieth ha mantenido viva su memoria, heredando de él "su bondad, pasión y muchas virtudes".

En 2020, la joven debutó profesionalmente con el álbum "Legado", un compendio de diez temas románticos inéditos, compuestos por su padre. Su carrera artística cuenta con el respaldo total de la dinastía Morales, que tuvo sus raíces en su abuelo, el también cantante Miguel Morales.

