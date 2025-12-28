Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
ACCIDENTE DE AVIÓN
CALENDARIO DE FESTIVOS 2026
RAFAELLA CHÁVEZ, EN LÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Conductores que realicen traspaso en 2026 recibirán un beneficio clave para miles

Conductores que realicen traspaso en 2026 recibirán un beneficio clave para miles

MinTransporte explicó cómo el traspaso actualizado dará seguridad jurídica y un beneficio que busca aliviar a miles de conductores en 2026.

Conductores que hagan el traspaso en 2026 recibirán alivio esperado.jpg
Conductores que hagan el traspaso en 2026 recibirán alivio esperado.
Foto referencial creada con Image-fx
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

El Ministerio de Transporte anunció una decisión que trae alivio a miles de conductores en Colombia que quieran hacer el trapaso de su vehículo el próximo año.

De cara a 2026, quienes tengan pendientes trámites relacionados con la situación jurídica de sus vehículos contarán con más tiempo y mejores condiciones para ponerse al día, evitando sanciones, problemas legales y dolores de cabeza que se han acumulado durante años.

Noticias relacionadas:

  1. Conoce el costo y demás requisitos para realizar el proceso de traspaso de propiedad de una moto
    Conoce el costo y demás requisitos para realizar el proceso de traspaso de propiedad de una moto
    /Foto: Getty Images
    Información de servicio

    Requisitos para el traspaso de propiedad de una moto; costos y procedimiento

  2. Iba en contravía por un túnel y ahora enfrentará una de las multas más altas del país.jpg
    Iba en contravía por un túnel y ahora enfrentará una de las multas más altas del país
    Foto: Redes sociales
    Nación

    La millonaria multa que conductor deberá pagar por ir en contravía por túnel del Tolima

La medida fue confirmada por la cartera de Transporte y destacada por Valora Analitik, medio que informó sobre la ampliación de los plazos para regularizar vehículos que aún figuran con datos desactualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Según el Gobierno, esta decisión responde a una realidad evidente: muchos ciudadanos no han podido completar estos procesos por dificultades administrativas o falta de información clara.

Un traspaso con más tiempo y menos presión

De acuerdo con el comunicado oficial, el trámite de cambio de titularidad a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026.

Adicionalmente, el registro inicial a favor del interesado tendrá como fecha límite el 6 de febrero de 2027. Con este ajuste, las autoridades buscan dar un margen razonable para que los propietarios regularicen la situación de sus automotores sin la presión de plazos inalcanzables.

Publicidad

Desde el Ministerio explicaron que esta ampliación permite avanzar de forma más ordenada en la actualización normativa del sector transporte.

El objetivo principal es garantizar seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para el Estado, y fortalecer los sistemas de información que soportan la gestión del tránsito en el país.

El impacto del traspaso en la seguridad jurídica

Uno de los puntos clave señalados por la cartera es que aún existen miles de vehículos registrados a nombre de personas que, en la práctica, ya no tienen control sobre ellos.

Publicidad

Esta situación ha derivado en multas injustas, procesos judiciales innecesarios y confusión sobre las verdaderas responsabilidades frente a accidentes o infracciones.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue enfática al señalar que con esta decisión “se pone fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes”, subrayando que ahora hay fechas claras y definitivas para ordenar el registro automotor en todo el país.

Según la funcionaria, la depuración del RUNT permitirá contar con información confiable, beneficiando tanto a los conductores como a las autoridades.

Otras noticias:

  1. Pico y Placa Regional 2026 en Bogotá:
    Foto: x @SectorMovilidad
    Información de servicio

    Pico y Placa Regional de fin de año: así será el regreso a Bogotá en 2026

  2. La forma correcta de comer un tamal sin perder la elegancia.jpg
    La forma correcta de comer un tamal sin perder la elegancia.
    Foto referencial creada con Image-fx
    Información de servicio

    ¡Mito resuelto! Así se debe comer un tamal sin perder la elegancia: ¿se saca de las hojas?

Cabe recordar que el mecanismo de desvinculación legal y la posterior formalización de la titularidad real del vehículo son herramientas fundamentales para evitar conflictos futuros.

Gracias a los nuevos plazos, quienes no habían logrado cumplir con estos requisitos tendrán una oportunidad final para hacerlo correctamente.

Publicidad

Finalmente, el Ministerio reiteró que los ciudadanos interesados pueden consultar los requisitos y procedimientos a través de los canales oficiales o acudir directamente a los organismos de tránsito. La recomendación es no dejar el trámite para última hora y aprovechar este beneficio que busca, ante todo, ordenar el sistema y dar tranquilidad a los conductores.

Mira también: Los que deberías hacer si sufres un accidente de Tránsito, ¿qué cubre el SOAT?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Ministerio de Transporte

Automóviles