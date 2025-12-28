Conductores que realicen traspaso en 2026 recibirán un beneficio clave para miles

El Ministerio de Transporte anunció una decisión que trae alivio a miles de conductores en Colombia que quieran hacer el trapaso de su vehículo el próximo año.

De cara a 2026, quienes tengan pendientes trámites relacionados con la situación jurídica de sus vehículos contarán con más tiempo y mejores condiciones para ponerse al día, evitando sanciones, problemas legales y dolores de cabeza que se han acumulado durante años.

La medida fue confirmada por la cartera de Transporte y destacada por Valora Analitik, medio que informó sobre la ampliación de los plazos para regularizar vehículos que aún figuran con datos desactualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Según el Gobierno, esta decisión responde a una realidad evidente: muchos ciudadanos no han podido completar estos procesos por dificultades administrativas o falta de información clara.



Un traspaso con más tiempo y menos presión

De acuerdo con el comunicado oficial, el trámite de cambio de titularidad a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026.

Adicionalmente, el registro inicial a favor del interesado tendrá como fecha límite el 6 de febrero de 2027. Con este ajuste, las autoridades buscan dar un margen razonable para que los propietarios regularicen la situación de sus automotores sin la presión de plazos inalcanzables.

Desde el Ministerio explicaron que esta ampliación permite avanzar de forma más ordenada en la actualización normativa del sector transporte.

El objetivo principal es garantizar seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para el Estado, y fortalecer los sistemas de información que soportan la gestión del tránsito en el país.



El impacto del traspaso en la seguridad jurídica

Uno de los puntos clave señalados por la cartera es que aún existen miles de vehículos registrados a nombre de personas que, en la práctica, ya no tienen control sobre ellos.

Esta situación ha derivado en multas injustas, procesos judiciales innecesarios y confusión sobre las verdaderas responsabilidades frente a accidentes o infracciones.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue enfática al señalar que con esta decisión “se pone fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes”, subrayando que ahora hay fechas claras y definitivas para ordenar el registro automotor en todo el país.

Según la funcionaria, la depuración del RUNT permitirá contar con información confiable, beneficiando tanto a los conductores como a las autoridades.

Cabe recordar que el mecanismo de desvinculación legal y la posterior formalización de la titularidad real del vehículo son herramientas fundamentales para evitar conflictos futuros.

Gracias a los nuevos plazos, quienes no habían logrado cumplir con estos requisitos tendrán una oportunidad final para hacerlo correctamente.

Finalmente, el Ministerio reiteró que los ciudadanos interesados pueden consultar los requisitos y procedimientos a través de los canales oficiales o acudir directamente a los organismos de tránsito. La recomendación es no dejar el trámite para última hora y aprovechar este beneficio que busca, ante todo, ordenar el sistema y dar tranquilidad a los conductores.

