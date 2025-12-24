La millonaria multa que conductor deberá pagar por ir en contravía por túnel del Tolima

Un nuevo episodio de imprudencia vial volvió a encender las alarmas en las carreteras del país. Un hombre que fue captado conduciendo en contravía por el túnel de Gualanday, en el departamento del Tolima, deberá enfrentar una de las sanciones económicas más altas impuestas en los últimos años por una infracción de tránsito.

El hecho, ocurrido en plena temporada decembrina, generó indignación ciudadana y abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad al volante.

El incidente se registró en la madrugada del martes 23 de diciembre, cuando cámaras de seguridad evidenciaron cómo una camioneta Ford avanzaba en sentido contrario por el puente que conecta con la entrada del túnel, una vía habilitada exclusivamente para un solo carril.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa al conductor con las luces estacionarias encendidas, obligando a otros vehículos a realizar maniobras evasivas para evitar un choque frontal.



La contravía que terminó en accidente y sanción ejemplar

La peligrosa maniobra tuvo consecuencias graves. A las 5:55 de la mañana, el vehículo conducido por Carlos Pachón colisionó contra un motociclista, quien resultó herido. Minutos después del accidente, la Policía logró interceptar al conductor y trasladarlo al Hospital San Rafael, en el municipio de El Espinal.

Según explicó el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, en el centro médico Pachón se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que agravó aún más su situación. Esta negativa dio lugar a la imposición de comparendos adicionales por transitar en sentido contrario, conducir bajo presunta influencia de alcohol o sustancias psicoactivas y manejar con la licencia de conducción vencida.



Contravía, antecedentes y una multa superior a los 50 millones de pesos

El historial del conductor fue determinante para la severidad de la sanción. De acuerdo con las autoridades, Pachón acumulaba más de 15 comparendos previos, seis de ellos relacionados con conducción en estado de embriaguez. Además, su licencia llevaba vencida desde el año 2007, un hecho que incrementó la gravedad del caso.

Publicidad

Como resultado, las autoridades impusieron una multa superior a los 50 millones de pesos y ordenaron la cancelación de su licencia de conducción por un periodo de 20 años. Una decisión que, según expertos en seguridad vial, busca sentar un precedente frente a comportamientos que ponen en riesgo la vida de terceros.

Publicidad

Las redes sociales reaccionaron con dureza ante lo ocurrido. Mensajes de indignación, llamados a endurecer las sanciones y cuestionamientos sobre cómo conductores con tantos antecedentes siguen circulando, inundaron las plataformas digitales.

La concesionaria APP GICA S.A., encargada del mantenimiento de la vía, rechazó categóricamente el hecho y recordó que conducir en contravía representa un riesgo extremo para todos los usuarios. “Cada decisión detrás del volante tiene un impacto directo en la seguridad colectiva”, señalaron en un comunicado.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, especialmente durante las festividades, cuando aumenta significativamente la movilidad en las carreteras del país. El caso del túnel de Gualanday se convierte así en una advertencia clara sobre las consecuencias de ignorar las normas de tránsito y subestimar los riesgos de la imprudencia vial.

Te puede interesar: Video capta cómo roban las pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia