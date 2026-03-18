Reaparece Zambrano del ‘Desafío’ y muestra su primera rodada en la moto que ganó

Luego de coronarse como el flamante ganador del Desafío 2026, Anthony Zambrano volvió a ser el centro de atención en las plataformas digitales, tras comenzar a disfrutar los premios que obtuvo en el reality, situación que despertó muchos comentarios en sus redes sociales.

Una de las noticias que más ha emocionado a sus seguidores es la reciente entrega de la moto Pulsar 400Z, vehículo que Zambrano se adjudicó tras vencer en el segundo Duelo de Salvación de la etapa final. A través de su cuenta oficial de Instagram, el atleta compartió cómo recibió el vehículo.

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Por medio de un video el ganador del Desafío expresó su profunda gratitud: "De verdad estoy muy agradecido con Dios y con la vida por todas estas bendiciones que me están brindando. Gracias también a esas personas que me apoyaron durante el proceso del Desafío".



Recordemos que la pareja conformada por Miryan y Zambrano se quedaron con dos motos luego de ganar el segundo Duelo de Salvación del programa en este 2026, al igual que ocurrió con Valkyria y Gio, que se quedaron con el triunfo del primer enfrentamiento, por lo que en la pieza audiovisual se ve cómo el atleta olímpico hace su primera rodada en la moto.

¿Qué más pasó con Anthony Zambrano?

Más allá de los trofeos y la fama, Anthony Zambrano aprovechó su victoria y post-Desafío decidió abrir su corazón sobre su difícil pasado. En una entrevista exclusiva para el programa 'Los Informantes', el deportista reveló detalles desgarradores de su infancia: confesó que a los 10 años estuvo a punto de atentar contra la vida de su padrastro para defender a su madre de una agresión física.

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Esta dura experiencia marcó su destino, convirtiendo a su madre en el motor principal de su carrera. Es precisamente por ella que decidió dedicarse al atletismo, disciplina que le ha permitido representar a Colombia en los siguientes Juegos Olímpicos y dejar el nombre del país en lo más alto antes de probar suerte en el reality.

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Actualmente, este se encuentra balanceando su vida como figura pública y su carrera como atleta de alto rendimiento. Mientras disfruta de los frutos de su esfuerzo en el Desafío, el país sigue atento a sus próximos pasos en el terreno internacional para ver si sigue en el atletismo o se dedica de llenó a las redes sociales.

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