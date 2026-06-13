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Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios; así lucía antes de la fama

A más de cinco meses de su fallecimiento, salieron a la luz fotografías inéditas de ‘El Aventurero’ cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la música.

Salen a la luz nuevas fotos inéditas de Yeison Jiménez cuando comenzaba su carrera musical
Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios musicales; así lucía antes de la fama
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

El fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, estremeció al mundo del entretenimiento. A más de cinco meses del accidente ocurrido en Paipa, Boyacá, continúan apareciendo fotografías inéditas del artista. Entre las más recientes destacan unas imágenes que lo muestran en una etapa poco conocida de su vida.

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestran una faceta poco conocida del intérprete, las cuáles generaron una ola de nostalgia entre sus seguidores, quienes aún lamentan la pérdida de uno de los máximos exponentes de este género.

Puedes leer: Primer homenaje a Yeison Jiménez en el lugar donde murió; ya hay fecha oficial

Los recuerdos fue por parte del también cantante de música popular Ángel Toro, quien decidió compartir con el público momentos íntimos de la trayectoria profesional de Yeison Jiménez.

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Por medio de sus plataformas digitales, Toro publicó fotos en las que aparece junto al caldense durante los primeros años de su carrera artística.

Así lucía Yeison Jiménez en sus inicios, según las fotografías de Ángel Toro

En las imágenes se puede observar a un Yeison más joven, capturado en una época en la que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria musical, mucho antes de alcanzar la fama internacional con éxitos como "Aventurero".

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Puedes leer: Corista de Yeison Jiménez revela nuevos detalles de los últimos momentos del cantante

La comparación entre estas imágenes antiguas y las últimas capturadas antes de su muerte permitió que sus seguidores pudieran evidenciar la transformación física y profesional que experimentó el artista a lo largo del tiempo.

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En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios comentaron que el artista luce "irreconocible" en las fotos de su juventud, comparándolas con la imagen consolidada que proyectó en sus últimos años. Al punto que esta publicación se llenó de comentarios con emojis de tristeza y mensajes de apoyo a su familia, reafirmando que el vacío dejado por su partida sigue presente en el corazón de su audiencia.

A pesar de su ausencia física, la música y el impacto de Yeison Jiménez continúan vigente. Al punto que los internautas aprovecharon la viralización de estas fotos para dedicarle palabras de admiración. “Jamás morirá tu legado y tu música. Gran Aventurero” y “Sigue el dolor por su ausencia, siempre estará tu recuerdo”, son algunos de los mensajes que destacan en las publicaciones relacionadas, en especial en la de Ángel del Toro.

Mira también: Así se enteró HEBERT VARGAS de la PARTIDA de YEISON JIMÉNEZ: "Que no sea verdad"

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