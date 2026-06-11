Primer homenaje a Yeison Jiménez en el lugar donde murió; ya hay fecha oficial

Hoy, cinco meses después del accidente de Yeison Jiménez, que también cobró la vida de cinco miembros de su equipo, la tierra que lo vio por última vez se prepara para rendirle su primer gran tributo.

La Alcaldía de Paipa ha confirmado que la nueva edición del tradicional Festival del Lago estará dedicada a recordar al cantautor.

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Bajo el eslogan "Paipa canta con el corazón", una clara alusión a la frase que Yeison siempre incluía en sus interpretaciones, el municipio busca mantener vivo su legado en el mismo sitio donde ocurrió el siniestro.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Lago que homenajeará a Yeison Jiménez?

Si tienes planeado asistir, debes saber que el evento se llevará a cabo en el emblemático lago Sochagota, uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Las fechas programadas son el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

Es un lugar con una carga simbólica fuerte, ya que se encuentra a pocos minutos de la vereda Romita, el punto exacto donde cayó la aeronave que transportaba al equipo.

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Durante estos dos días, tú y los demás asistentes podrán disfrutar de una oferta variada que va más allá de lo musical.

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La programación incluye actividades deportivas, tradiciones locales y una amplia muestra de la gastronomía de la zona, integrando el homenaje al artista con la cultura propia de Paipa.

¿Qué artistas se presentarán en el homenaje a Yeison Jiménez en Paipa?

El momento más esperado por los fanáticos será el Concierto Estelar, programado para el domingo a las 6 de la tarde en la tarima principal del Lago Sochagota.

La nómina de artistas encargados de este tributo incluye figuras destacadas del género como Ciro Quiñónez, Luis Becerra y su Agrupación Vallenata, y la Banda Artillería Pesada.

Un detalle que te resultará especialmente emotivo es la participación de la Banda del Aventurero. Esta agrupación está conformada por los mismos músicos que acompañaban a Yeison en sus presentaciones.

Con el respaldo y aval de la familia del cantante, ellos han decidido continuar unidos para preservar el estilo y el repertorio que hicieron famoso al intérprete de "Destino final".

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Además de la música, el domingo al mediodía se llevará a cabo una misa campal. Este acto litúrgico tiene como fin pedir por el descanso eterno de Yeison Jiménez y de sus compañeros fallecidos en el accidente: el capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Este festival representa la primera oportunidad oficial para que el público y los habitantes de Boyacá se reúnan en un evento masivo para honrar la trayectoria de un músico que, aunque nacido en Manzanares, Caldas, dejó una huella imborrable en el corazón de Paipa.

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