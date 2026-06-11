Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL
REGRESO A CLASES EN UNIVERSIDADES
SUBASTA DE LA DIAN
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Primer homenaje a Yeison Jiménez en el lugar donde murió; ya hay fecha oficial

Primer homenaje a Yeison Jiménez en el lugar donde murió; ya hay fecha oficial

Cinco meses después del accidente aéreo que conmocionó al país, el Festival del Lago rinde honores al artista de Manzanares con una programación especial.

Festival del Lago en Paipa: Detalles del tributo al cantante Yeison Jiménez
Primer homenaje a Yeison Jiménez en el lugar donde murió; ya hay fecha oficial
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Hoy, cinco meses después del accidente de Yeison Jiménez, que también cobró la vida de cinco miembros de su equipo, la tierra que lo vio por última vez se prepara para rendirle su primer gran tributo.

La Alcaldía de Paipa ha confirmado que la nueva edición del tradicional Festival del Lago estará dedicada a recordar al cantautor.

Puedes leer: Banda del Aventurero puso el broche de oro al exitoso cierre de Popular al Parque 2026

Bajo el eslogan "Paipa canta con el corazón", una clara alusión a la frase que Yeison siempre incluía en sus interpretaciones, el municipio busca mantener vivo su legado en el mismo sitio donde ocurrió el siniestro.

Te puede interesar

Hernán Gómez recuerda su promesa a Yeison Jiménez
Farándula

Hermano de Darío Gómez revela el pacto que tenía con Yeison Jiménez; se cumplió en el homenaje

Luis Alfonso habla de su problema que se agravó tras la muerte de Yeison Jiménez
Farándula

Luis Alfonso confiesa el problema que reapareció tras la muerte de Yeison Jiménez

Número de la suerte de Yeison Jiménez para jugar chances y loterías
Farándula

Número relacionado con Yeison Jiménez que ha dejado ganadores en chance y lotería

¿Cuándo y dónde será el Festival del Lago que homenajeará a Yeison Jiménez?

Si tienes planeado asistir, debes saber que el evento se llevará a cabo en el emblemático lago Sochagota, uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Las fechas programadas son el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

Es un lugar con una carga simbólica fuerte, ya que se encuentra a pocos minutos de la vereda Romita, el punto exacto donde cayó la aeronave que transportaba al equipo.

Publicidad

Puedes leer:Hebert Vargas revela que ve a Yeison Jiménez en sus sueños: "En una tarima"

Durante estos dos días, tú y los demás asistentes podrán disfrutar de una oferta variada que va más allá de lo musical.

Publicidad

La programación incluye actividades deportivas, tradiciones locales y una amplia muestra de la gastronomía de la zona, integrando el homenaje al artista con la cultura propia de Paipa.

¿Qué artistas se presentarán en el homenaje a Yeison Jiménez en Paipa?

El momento más esperado por los fanáticos será el Concierto Estelar, programado para el domingo a las 6 de la tarde en la tarima principal del Lago Sochagota.

La nómina de artistas encargados de este tributo incluye figuras destacadas del género como Ciro Quiñónez, Luis Becerra y su Agrupación Vallenata, y la Banda Artillería Pesada.

Te puede interesar

Viuda de Yeison Jiménez revela hombre que la acosa
Farándula

Viuda de Yeison Jiménez expone rostro de hombre que la acosa: “Me siento vulnerada”

Portadas la kalle pagina web (35).jpg
Farándula

Las promesas de Yeison Jiménez a su esposa que hoy emocionan a sus seguidores

Un detalle que te resultará especialmente emotivo es la participación de la Banda del Aventurero. Esta agrupación está conformada por los mismos músicos que acompañaban a Yeison en sus presentaciones.

Con el respaldo y aval de la familia del cantante, ellos han decidido continuar unidos para preservar el estilo y el repertorio que hicieron famoso al intérprete de "Destino final".

Publicidad

Además de la música, el domingo al mediodía se llevará a cabo una misa campal. Este acto litúrgico tiene como fin pedir por el descanso eterno de Yeison Jiménez y de sus compañeros fallecidos en el accidente: el capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Este festival representa la primera oportunidad oficial para que el público y los habitantes de Boyacá se reúnan en un evento masivo para honrar la trayectoria de un músico que, aunque nacido en Manzanares, Caldas, dejó una huella imborrable en el corazón de Paipa.

Publicidad

Mira también: Hebert Vargas revela que ve a Yeison Jiménez en sus sueños: "En una tarima"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes de famosos

Música popular