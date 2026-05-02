Viuda de Yeison Jiménez expone rostro de hombre que la acosa: “Me siento vulnerada”

A pocos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, su familia vuelve a ser centro de atención, pero esta vez Sonia Restrepo, viuda del cantante, rompió el silencio para denunciar públicamente que es víctima de un persistente acoso y difamación que está afectando su integridad y la de sus hijos.

Se conoció que esta inició luego de que un creador de contenido, identificado en redes sociales como “King Urbano”, difundiera a través de TikTok versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Sonia Restrepo y el cantante Ciro Quiñones, quien fue amigo de Yeison Jiménez.

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Al punto que llegó a mencionar que existen conversaciones y videos comprometedores entre ambos. Sin embargo, varias fuentes periodísticas aclaran que en ninguna de estas publicaciones se presentaron pruebas, evidencias o archivos que respaldaran tales afirmaciones, pese a la insistencia del creador de contenido.



Por lo cual, Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez utilizó sus historias de Instagram para exponer la fotografía del hombre al que responsabiliza de alterar su paz mental. Además decidió acompañar la publicación con un mensaje en donde afirmó que el sujeto es una rata por hacer tales declaraciones.

"Está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada", expresó Restrepo, enfatizando que esta situación ocurre mientras atraviesa "la prueba más dura de su vida".

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¿Qué más se conoció de la denuncia de la viuda de Yeison Jiménez?

Sumado a lo mencionado por Sonia, Ciro Quiñones también se pronunció mediante un video, solicitando información sobre la ubicación y dirección del señalado, manifestando que sus acciones también han dañado su reputación personal, por estas difamaciones contra su buen nombre.

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Asimismo, Lina Jiménez, hermana del ‘El Aventurero’, replicó la denuncia en sus redes sociales con el objetivo de maximizar el alcance de la búsqueda y brindar respaldo emocional a su cuñada.

Hasta el momento, la denuncia pública generó una ola de solidaridad entre los seguidores del artista, la viuda de Yeison Jiménez no ha confirmado si emprenderá acciones legales formales ante las autoridades competentes. Tampoco se conocieron pronunciamientos adicionales del creador de contenido involucrado en la controversia.

Finalmente, se conoció que esta denuncia causó muchas reacciones en redes sociales, en las cuales los seguidores de Sonia Restrepo la defendieron y pidieron que se haga justicia en su situación.