Nació bebé del piloto que falleció con Yeison Jiménez; hubo un recuerdo conmovedor

Están cerca de cumplirse tres meses del accidente aéreo que conmocionó a Colombia el pasado 10 de enero de 2026, donde Yeison Jiménez y otras seis personas perdieron la vida en el aeropuerto de Duitama, Boyacá, pese a esto, Lili Betancourt Mancipe, viuda del capitán Fernando Torres Rojas, confirmó el nacimiento de su segunda hija.

Se conoció que el pasado 29 de marzo de 2026, Lili Betancourt usó sus redes sociales para dar la bienvenida a su pequeña, quien llega al mundo meses después de que su padre perdiera la vida, ante esto, usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje sobre esto.

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“Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada... Así que aquí estoy, creciendo poquito a poco en su vientre, esperando el momento perfecto para llegar a tus brazos”, rezaba parte del escrito que conmovió a los seguidores del piloto y del artista Yeison Jiménez.



Recordemos que el accidente ocurrió cuando la aeronave tipo Piper Navajo intentó despegar del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, cuyo destino era el departamento de Antioquia, luego de que el equipo terminara una presentación en Málaga, Santander.

¿Qué más se conoció del bebé del piloto de Yeison Jiménez?

Sin embargo, minutos después del despegue, la avioneta se precipitó a tierra y explotó tras el impacto, causando la muerte instantánea de sus seis ocupantes. Entre las víctimas se encontraba el cantante Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo compuesto por Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio, Waisman Mora y Óscar Marín.

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De igual forma, cabe mencionar que Fernando Torres no era solo un piloto para Jiménez; era su hombre de confianza y venía trabajando estrechamente con el artista desde hacía tiempo.

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Sumado a esto, después del accidente los restos de los ocupantes fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente recibieron un multitudinario homenaje en el Movistar Arena, donde miles de personas se reunieron para honrar la memoria del cantante y de los otros cinco tripulantes que perdieron la vida en cumplimiento de su labor.

La noticia se ha vuelto viral debido a la gran conmoción que causó el fallecimiento de Yeison Jiménez y la gente del avión, por lo cual, en redes sociales, le recuerdan a Lili lo valiente que es por seguir adelante con su vida después de perder a su esposo.

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