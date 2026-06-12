Shakira se pronuncia tras cuestionamientos de su presentación en inauguración del Mundial

El Mundial 2026 inició con una presentación musical en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde Shakira se consolidó como una de las figuras más emblemáticas vinculadas a este certamen deportivo. Pese a eso, en redes sociales, muchos cuestionaron la presentación de la colombiana y llegaron a mencionar que era un doble.

Tras encabezar el espectáculo inaugural este jueves, la artista barranquillera compartió una reflexión a través de sus plataformas digitales que captó la atención global por su enfoque en la paz y la unión social, alejándose de las controversias generadas en torno a su actuación.

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Recordemos que Shakira fue la encargada de cerrar el show principal interpretando, 'Dai Dai', el cual causó mucha euforia en los miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del planeta. Su presentación fue acompañada por el artista nigeriano Burna Boy.



Durante la transmisión, el escenario central exhibió el mensaje “Estamos listos”, uno de los lemas principales de la canción que busca representar la cultura latina ante una audiencia global.

¿Cuál fue el mensaje de Shakira en medio de las críticas?

Horas después de su intervención, y en medio de un intenso debate en redes sociales sobre su actuación en la inauguración, al punto que muchos llegaron a especular con que se no trataba de la artista, sino de una doble dado algunos rasgos físicos.

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Pese a esto, la cantante decidió no responder directamente a las críticas, sino en sus historias de Instagram, Shakira expresó: “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”.

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Este pronunciamiento no se limitó únicamente al ámbito deportivo; la cantante también aprovechó la visibilidad del evento para recordar su compromiso social, resaltando la necesidad de fortalecer el acceso a la educación para los niños que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Según sus palabras, es fundamental brindar oportunidades a los "pequeños campeones" para que puedan triunfar en la vida.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 reunió a varias figuras de la música latina, entre ellas J Balvin y Ryan Castro, quienes fueron parte del espectáculo que abrió oficialmente el torneo.

Mensaje de Shakira en redes sociales Foto: imagen tomada de redes sociales

A pesar del debate en redes, la actitud de la cantante tras el show fue ampliamente celebrada. Al punto que se conoció un video que se volvió tendencia capturó a Shakira disfrutando de la música y bailando merengue en el estadio incluso después de finalizar su participación oficial.

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Asimismo, la artista demostró su vínculo con el país anfitrión al felicitar a la selección de México por su victoria frente a Sudáfrica en el partido inaugural. "Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable", escribió la cantante en sus redes sociales, acompañando el texto con una imagen del marcador final.

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