Shakira destapa y lamenta la realidad de su soltería: "Se pasa rico pero no tanto para mí"

Desde su separación con el exfutbolista Gerard Piqué por su presunta infidelidad, Shakira presenta varios desafíos personales. Entre ellos el hecho de ser madre soltera y sus compromisos musicales, lo cual le impide tener vida social.

Por otro lado, la artista colombiana se encuentra dedicada a cumplir sus objetivos y aunque como ella misma lo menciona: “Se pasa rico soltera, las mujeres solteras se divierten mucho" también se refirió a que ahora mismo para ella no era así, debido a que es una mujer ocupada.

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Actualmente tiene proyectos de gran magnitud, cómo lo es la preparación de su segundo tour en los Estados Unidos, lo que sería la continuidad de su actual gira.



Otro compromiso importante es su participación co-dirigiendo el primer show de medio tiempo para la final del mundial, un evento de gran talla en el que: "intentará no sufrir” haciendo alusión a la presión que enfrenta.

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Cabe destacar que esta sería su participación número cuatro (4) en los mundiales, la primera se realizó en el año 2006 en la que interpretó la versión Bamboo de 'Hips Don't Lie' para la ceremonia de clausura.

La vida de la barranquillera no siempre fue "color rosa", también a tenido que pasar por momentos de frustración, por eso hoy mira hacía atrás:

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"Le diría a esa chica de 20 años que disfrute más, que crea más en sí misma. Creo que las mujeres, con el tiempo, adquirimos esta nueva confianza".

¿Desde qué fecha Shakira esta soltera?

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La intérprete barranquillera permanece soltera desde 2022, año en que se oficializó su separación del español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

La ruptura alcanzó una dimensión mediática sin precedentes tras la filtración de imágenes que sugerían una presunta infidelidad por parte del exfutbolista. Este hecho desencadenó un complejo proceso que incluyó desde disputas legales por la custodia hasta una persistente presión del entorno familiar y la prensa internacional.

Desde entonces esta sin pareja oficial, sin embargo, en varías ocasiones salieron a relucir rumores de tener un vinculo sentimental con varias figuras publicas, entre ellos: Tom Cruise, Lewis Hamilton y Lucien Laviscount sin llegar a confirmarse un romance formal.

¿Qué fundaciones tiene Shakira?

La compositora de 'Pies descalzos' se enfoca en ayudar a los niños de escasos recursos, realizando contribuciones masivas; durante la entrevista con People, dió a conocer que la totalidad de los ingresos generados por los derechos de autor de su reciente sencillo, 'Dai Dai', se entregará íntegramente al Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA.

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Esta vocación altruista se remonta a sus inicios: con solo 18 años, fundó la Fundación Pies Descalzos, organización que lidera la construcción y el mejoramiento de infraestructuras educativas en diversas regiones de Colombia.

Su impacto internacional también es notable: como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, impulsa políticas públicas de primera infancia en toda Latinoamérica. Asimismo, es cofundadora de la Fundación ALAS, donde junto a otros referentes del sector artístico, promueve programas integrales de nutrición y educación para la niñez en la región.

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