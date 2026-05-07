Shakira presenta Dai Dai: Canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

La relación entre Shakira y la Copa del Mundo es, posiblemente, una de las alianzas más exitosas en la historia del entretenimiento y el deporte. Tras doce años de espera desde su última aparición oficial en una cita mundialista, la barranquillera ha confirmado su regreso triunfal.

Este jueves, la artista sorprendió al mundo con un adelanto de Dai Dai, el tema que promete apoderarse de las gradas en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Una colaboración de impacto: Shakira y Burna Boy

'Dai Dai' no es solo un sencillo más; es una fusión cultural diseñada para estadios. En esta ocasión, Shakira une fuerzas con el gigante del afrobeat nigeriano, Burna Boy. La canción mezcla ritmos africanos vibrantes con la esencia latina que caracteriza a la colombiana, creando un sonido global que busca unir a los cinco continentes.

En el video promocional compartido en sus redes sociales, se ve a una Shakira energética luciendo los colores de la bandera de Colombia. El clip es un viaje a la nostalgia, mostrando los balones icónicos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, años donde sus éxitos ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waka Waka’ y ‘La La La’ marcaron hitos históricos.

Shakira presenta Dai Dai /Foto: YouTube

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¿Cuándo es el estreno oficial de 'Dai Dai'?

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho. La fecha oficial de lanzamiento ha sido fijada para el 14 de mayo. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon Music. La expectativa es máxima, pues muchos esperan que esta sea la pieza central de las ceremonias de apertura o clausura.

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El camino musical hacia el Mundial 2026

Aunque Shakira acapara los titulares, la FIFA ha estructurado una banda sonora diversa para este torneo multisede. Entre los temas ya presentados destacan:



'Lighter': de Jelly Roll y Carín León.

de Jelly Roll y Carín León. 'Por ella': una colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules.

una colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules. 'Echo': de Daddy Yankee y Shenseea.

Sin embargo, el historial de Shakira le otorga una ventaja competitiva. Desde su clausura en Alemania 2006 hasta el fenómeno global del 'Waka Waka' en 2010 (que supera los 4.500 millones de vistas), la colombiana ha demostrado que sus canciones suelen ser las preferidas del público por encima de los temas oficiales impuestos por la organización.



Shakira: Cuatro mundiales de leyenda

Con el Mundial 2026, Shakira suma su cuarta participación musical en la máxima fiesta del fútbol. Su capacidad para reinventarse y capturar el espíritu de la competición la consolida como la "Reina de los Mundiales".

Mientras la FIFA confirma la alineación final para la ceremonia de clausura, 'Dai Dai' ya empieza a perfilarse como el himno que todos cantarán.