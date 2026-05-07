Ayda Valencia reveló cómo fue la muerte del cantante B King: “Muy traumática”

Ayda Valencia, reconocida médium habló para Cada Loco con su Tema y rompió el silencio para hablar del caso de Bayron Sánchez Salazar o más conocido como B King. A lo largo de su relato compartió detalles sobre cómo fue el proceso de conexión con el artista y la dura realidad que percibió antes de que se confirmara la tragedia.

Durante la conversación aclaró que su intervención en este caso no fue por iniciativa propia ni para buscar atención en redes sociales, sino a petición directa de los allegados del músico, al punto que mencionó que la madre del artista la contactó en medio de la angustia por la desaparición del joven en México.

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"La mamá me contactó... yo estaba haciendo un TikTok y la mamá [escribió] 'yo soy la mamá de B King y yo ay Dios. Fue fuerte", recordó Ayda. Además, mencionó que recibió llamadas de medios de comunicación mexicanos interesados en su visión, pero se mantuvo al margen hasta tener la autorización de los familiares: "No lo hago hasta que alguien me dijo 'mira ya autorizó tal familiar'... la gente piensa eso 'ay ella quiere salir en la entrevista para generar likes', no, fue un familiar".



¿Cómo fue la muerte de B King según Ayda Valencia?

Por otro lado, comentó que uno de los momentos más duros de este caso, fue cuando realizó una canalización tres días antes de que los cuerpos fueran hallados. A pesar de que en ese momento circulaban versiones sobre supuestas pruebas de supervivencia, afirmando que tanto B King como Regio Clown se habían comunicado con sus familias.

"Tres días antes de que lo encontraron... yo salgo hago el video y digo: 'Mire él está muerto no está vivo. Es una muerte muy muy traumática, muy traumática Dios mío santísimo'", afirmó Valencia durante el programa.

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Pese a esto, la experta recordó cómo la cuestionaron en su momento: "Algunas personas me llamaron que no, que están vivos... que habían mandado pruebas de supervivencia. Le dije 'bueno pues yo no sé, pero yo lo sigo sintiendo muerto'", destacó sobre los detalles que conoció con lo ocurrido con el artista.

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De igual forma, envió un mensaje de consuelo a los seguidores y familiares del artista, según su percepción energética, el artista ya ha encontrado la paz en el otro plano, habiendo superado el dolor físico del momento de su muerte.

"Ellos están tranquilos... yo creo que el karma lo vivió durante ese proceso de muerte que fue tan duro, yo creo que ahí saneó cualquier cosa", explicó la médium con relación a lo ocurrido con este joven artista.

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