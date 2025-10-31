Marcela Reyes reacciona a captura de quien habría ordenado acabar con la vida de B King

Una vez se presentó la confirmación de la captura de Cristopher Camacho., alias ‘el Comandante’, señalado como autor intelectual del doble homicidio de B King y Regio Clown, Marcela Reyes se pronunció en sus redes sociales con un mensaje en su cuenta de Instagram con un texto llenó de varios sentimientos.

“En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestran la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me aliviana el alma ver la justicia de Dios”, escribió Marcela Reyes, expareja de B-King.

Recordemos que Marcela Reyes, fue pareja del cantante B King aproximadamente siete años y tuvieron un hijo juntos. Por lo cual, decidió publicar el mensaje apenas se presentó la captura de alias ‘el Comandante’. Así mismo, este texto se da al momento que ya se cumplió un mes de la partida de los cantantes colombianos.

Sumado a esto, Marcela fue una de las voces que se pronunció apenas sucedió el crimen de los colombianos y también solicitó justicia y apoyó diplomático para que el caso no quedará impune. Por lo cual, su mensaje refleja la tranquilidad por esta noticia, pese a eso, recalca que “se siga haciendo justicia”.

¿Cómo se dio la captura del presunto responsable del crimen de B King y Regio Clown?

El pasado 30 de octubre la Fiscalía del Estado de México identificó al detenido como Christopher 'N', alias "El Comandante". Según las autoridades judiciales, este hombre no cometió el crimen de forma directa, sino que usó una fachada para atraer a B King y Regio Clown.

Al punto que según las autoridades de este país, afirmaron que este se hizo pasar como un socio de Regio Clown y así poder concretar una reunión para que fueran trasladados a un punto específico y se cometiera el homicidio. Donde, según la Fiscalía esto se debió a la comercialización de drogas, como tusi y la llamada “Coco Chanel”.

Tanto es así que un dato que permitió la captura de alias “El Comandante”, fue la conversación filtrada con Regio Clown donde se iban a reunir el 16 de septiembre con Mariano y Cristopher Camacho, por lo cual, las autoridades de este país lo señalaron como presunto autor intelectual del doble homicidio de los artistas colombianos.

Capturan a quien ordenó asesinato de BKing y Regio Clown:



Es Cristopher Camacho, el “Comandante”, con quien se iban a ver los djs colombianos.



Era una trampa: el detenido ordenó matarlos por venta de 2CB, negocio de la Unión. pic.twitter.com/gUVw3dpKRm — Antonio Nieto (@siete_letras) October 31, 2025

