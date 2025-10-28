Mamá de B King hace dolorosa confesión: “Me susurra todos los días”

El nombre B King sigue siendo noticia, tras un mes de encontrar su cuerpo en México junto al del también colombiano Regio Clown. Por lo cual, en las últimas horas Adriana Salazar, mamá del artista apareció en sus redes sociales y comentó nuevos detalles sobre este caso.

La mamá del artista empezó confesando que tiene días más difíciles que otros y que precisamente al momento de la publicación del video era un momento donde estaba más baja de nota. Pero, también comentó que le ayudó estar rodeada de sus seguidores y las personas cercanas a su hijo.

Asimismo, reveló que B King intenta comunicarse con ella desde el más allá y que, en todo momento, le pide que esté tranquila. “Mi hijo me susurra mucho que esté calmada”, expresó al borde del llanto, además agradeciendo a los seguidores de su hijo por el apoyo que le dieron. Sumado a esto, contó que conserva toda la ropa y varios objetos que él trajo desde México, incluso algunas prendas que aún ha tomado la decisión de lavar.

“No lavé solo como una ropa que olía a él y la tengo encima de la cama, no he sido capaz de salir de ella”, destacó la mamá de B King. De igual forma, mencionó que cuando se sienta capaz regalara los objetos de su hijo a las personas cercanas, sin embargo, destacó que una cadena de San Miguel Arcángel no se la quita.

¿Qué reveló la mamá de B King sobre el caso de su hijo?

Por otro lado, Adriana comentó que el caso de su hijo sigue siendo investigación de las autoridades de México, al punto que comentó que la respuesta del Fiscal de este país es que todavía siguen haciendo una investigación para aclarar los hechos. Situación que ignora la mamá de B King.

"Lo que yo hago todos los días es pedirle a Dios que salga a la luz lo que esté en la oscuridad... Yo creo que descansaría mucho ese día, pero también pienso que tengo que estar tranquila y no me puedo atormentar tanto con ese tema", comentó.

Ante esto, la mamá del artista aseguró que mantiene toda su fe en que pronto saldrán a la luz las pruebas y los responsables de lo sucedido, con la esperanza de poder encontrar algo de paz, esto tras conocer la verdad sobre la partida de su hijo.

