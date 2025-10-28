Marcela Reyes rompe el silencio entre lágrimas, a un mes del fallecimiento de B King

La reconocida DJ Marcela Reyes volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece visiblemente afectada y entre lágrimas, lo que despertó la preocupación de sus seguidores. En la grabación, la artista expresa el profundo dolor que siente por la partida de su expareja.

Según se conoció en el video, se muestra a Marcela Reyes visiblemente afectada con lágrimas por su rostro, esto mientras se escucha su voz en un audio donde se encuentra reflexionando por los momentos complicados que atravesó, una vez se confirmó el fallecimiento de B King.

Puedes leer: Aparece video inédito de ex de Marcela Reyes tras recibir ataque armado; delicadas heridas



La DJ explicó que durante el último mes su vida solo se encuentra en duelo, tristeza y los ataques de personas que intentaron apagar su brillo mediante comentarios malintencionados. Video que terminó coincidiendo con la víspera de la situación vivida con B King.

“Levántate incluso aunque duela; aunque la mala energía no quiera que abras tus alas, ábrelas más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieras llegar”, expresó Marcela Reyes en su mensaje.



¿Qué mencionó Marcela Reyes sobre B King?

Por otro lado, Marcela Reyes llegó a reconocer que llegó a pensar en renunciar a su carrera artística debido al peso del dolor y la presión. Sin embargo, afirmó que decidió continuar gracias al apoyo de su familia, sus seres queridos y su fe.

Publicidad

“Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante. Aunque uno piense en tirar la toalla, siempre hay que tomar más fuerza y avanzar de la mano de Dios”, aseguró en su publicación, así mismo, quiso compartir un mensaje cargado de esperanza y fortaleza.

Publicidad

Por otro lado, la última información que se conoció sobre el caso de B King, fueron las palabras de Angie Miller, modelo venezolana, quien reveló nunca tuvo ninguna relación con el colombiano, pese a eso, mencionó que sí estuvo con las autoridades mexicanas, pero fue liberada por falta de pruebas.

“No fui mujer de Bayron, no fui su novia. Nos estábamos conociendo. Era una persona muy espectacular, muy hermosa. Me afectó muchísimo lo que le sucedió. Bayron y yo nos conocimos por medio de Regio porque íbamos a trabajar juntos (...) Teníamos muchos intereses juntos, pero quedamos en estar concentrados en nuestra carrera... pero nos íbamos a conocer”, señaló Miller, además agregó que espera que saquen las noticias malas sobre ella dado que son falsas.

Mira también: Yina Calderón arremete contra el novio de Baby Demoni y desata polémica: “No se quitó la vida”