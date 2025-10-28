Publicidad

Marcela Reyes rompe el silencio entre lágrimas, a un mes del fallecimiento de B King

Marcela Reyes rompe el silencio entre lágrimas, a un mes del fallecimiento de B King

A un mes del caso de B King, la DJ Marcela Reyes compartió un video en el que habló sobre el difícil proceso que vive tras la partida de su expareja.

Foto: imagen tomada de @marcelareyes
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2025