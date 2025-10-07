Impactante psicofonía en entrevista a Marcela Reyes por caso de B King; escalofriante voz

La controversia que rodea el doble homicidio del cantante colombiano B-King (Bayron Sánchez Salazar) y su colega musical Jorge Luis Herrera, apodado Regio Clown, en México, tomó un giro inesperado al volverse viral la grabación de una supuesta psicofonía en medio de una entrevista radial.

El fenómeno de voz inexplicable, que se define como sonidos de origen desconocido registrados en dispositivos de audio, ocurrió el pasado 29 de septiembre de 2025, durante una conversación entre el periodista Julio Sánchez Cristo y la DJ e influencer Marcela Reyes en La W Radio.

Reyes, exnovia de B-King, había sido invitada al programa para aclarar su posición, ya que el cantante la había señalado previamente en un video, junto a su pareja, como responsables si le ocurría algún daño.



Durante la transmisión, mientras Marcela Reyes respondía una pregunta, se captó una voz que, según miles de radioescuchas y usuarios de redes sociales, dice claramente la palabra “matar”. Lo más llamativo es que, en el momento exacto, ni los entrevistadores ni la propia Reyes se percataron del espeluznante audio.

Fueron los oyentes y, posteriormente, los usuarios de TikTok quienes rescataron la grabación, haciendo viral el incidente. El sonido se identifica específicamente en el minuto 19:50 del video de la entrevista. La conmoción fue tal que, el 6 de octubre, el equipo de La W Radio dedicó minutos finales de su programa para analizar el material, reproduciendo tanto los fragmentos virales como el audio original.



Mientras que el director del programa, Julio Sánchez Cristo, se mostró escéptico tras escuchar varias veces el audio, otros colegas de la mesa, como la periodista Yorely Ibargüen, expresaron temor y una mayor disposición a considerar el fenómeno como una psicofonía genuina.

Expertos en lo paranormal definen la psicofonía como un sonido posiblemente generado por energía psíquica, aunque otros prefieren llamarlo "fenómeno de voz electrónica".

El contexto del audio se remonta al asesinato de B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida cerca de la carretera México-Cuautla, en el Estado de México, en septiembre de 2025.

Las autoridades mexicanas manejan la hipótesis de la posible participación del grupo delictivo La Familia Michoacana, luego de que se encontrara un mensaje con las iniciales “FM” cerca de los restos desmembrados.

Marcela Reyes negó cualquier participación en el crimen, afirmando estar profundamente afectada, incluso desarrollando un cuadro de depresión a causa de la situación. Sin embargo, la situación se ha complicado por las graves amenazas que ha recibido, incluso contra la vida de su hijo, Valentino.

La DJ reveló que estas intimidaciones y mensajes, que la tildan de “asesina” y la amenazan con “coger” o “matar” a su niño, provienen directamente del teléfono móvil de su expareja, B-King, después de su asesinato. Ante la gravedad de los hechos, Reyes se ha retirado de la vida pública y su hijo perdió su cupo escolar por temor a posibles ataques en las instituciones.

La DJ ha solicitado a la madre y la hermana de B-King que investiguen quién está utilizando el celular del artista para enviarle estas amenazas.

La aparición de la voz generó miles de reacciones y múltiples hipótesis en las redes sociales. Mientras que algunos internautas interpretan la psicofonía como la manifestación del espíritu de B-King, sugiriendo que hay detalles del caso sin resolver, otros intensifican los señalamientos contra Marcela Reyes.

Por otro lado, un sector del público especula que el audio pudo haber sido intencionalmente manipulado por la emisora radial para generar publicidad y debate.

Lo innegable es que la palabra "matar" captada en medio de la discusión sobre un crimen violento en Polanco ha añadido un elemento de terror al ya complicado caso judicial que busca a los responsables del doble homicidio.

