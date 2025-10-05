Marcela Reyes recibió aterradores mensajes del celular de B King tras su muerte

Hasta ahora, Marcela Reyes había guardado silencio sobre uno de los capítulos más duros de su vida. La DJ colombiana decidió contar su versión sobre lo ocurrido con su exesposo, Bayron Sánchez (B King), quien fue hallado sin vida en México junto al también artista Regio Clown.

Reyes recordó en La Red el momento en que se enteró de la desaparición: “Yo, la verdad, pensé que era mentira. Me comuniqué con su mamá, ella me contó que era verdad, me le pongo a disposición, le dije que si me daba autorización yo pedía ayuda. Era un secuestro, iban a pedir dinero. Hasta el último momento yo pensé que Bayron iba a aparecer”, narró.

Aunque en redes la señalaron por las amenazas que el cantante había publicado antes de morir, Marcela aseguró que confió en que él mismo aclararía los hechos: “No me preocupé tanto en esos señalamientos porque yo decía que él mismo iba a salir a contar qué había sucedido y por qué se lo habían llevado”.



La DJ pidió que el caso no quede sin resolver: “Es necesario que las autoridades de México y de Colombia investiguen. Esto no puede quedarse impune. No me han contactado pero desde el primer día yo he etiquetado a la presidenta de México”.

Amenazas y miedo por su hijo

Marcela contó que el mismo día en que Bayron fue reportado como desaparecido empezó a recibir mensajes intimidantes. “Cuando reportan a Bayron desaparecido el domingo, yo cojo el teléfono y veo un mensaje. Yo dije: ‘Bayron está vivo’ porque yo veo el número. Cuando entré al mensaje decía ‘devuélvelo, asesina, ya sabemos dónde está Valentino, te lo vamos a coger’”, relató.

Afirmó que las amenazas provenían de un número con el que se comunicaba con él y que ya puso el caso en manos de sus abogados. “Ya estoy con mis abogados en ese proceso porque Valentino está sin colegio en este momento, yo estoy intranquila”, explicó.

Reyes también anunció acciones legales contra varias personas: “También fueron demandas 40 personas, entre medios de comunicación e influenciadores porque una cosa es dar opinión, pero otra cosa es acusar sin pruebas en un tema tan delicado”.

Lo que dijo sobre los mensajes y su separación

Sobre los chats que se conocieron tras la denuncia de B King, la DJ aclaró que fueron malinterpretados: “Si se detienen a leerlos, ahí no hay ningún tipo de amenazas. Es un mensaje de cordialidad donde le estoy intentando decir ‘paremos esto. A nadie le interesa aquí nuestra vida privada, detengamos esto. Es más, yo en esto estoy hasta tan sola que tengo una relación y esa persona está privada de la libertad. Paremos. Incluso, hasta él se te pone a disposición’”, afirmó.

Reyes también se refirió a cómo terminó su matrimonio: “Por esos chats fue que él y yo acordamos el divorcio porque el divorcio se firmó hace como dos meses. En algún momento me dijo ‘tranquila que en algún momento yo en redes sociales voy a salir a hablar, a pedirte esas disculpas y a agradecerte todo, pero por ahora no lo voy a hacer porque no voy a hacer quedar bien a tu novio’”.

Según contó, después del divorcio solo mantuvieron contacto por temas relacionados con su hijo, Valentino.

