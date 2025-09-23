Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / De Petro a Marcela Reyes: reacciones a la muerte de B King y Regio Clown

De Petro a Marcela Reyes: reacciones a la muerte de B King y Regio Clown

Figuras públicas se pronunciaron a la confirmación de la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown en México.

B King y Regio Clown artistas colombianos, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de @regioclownn y @bkingooficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de sept, 2025