De Petro a Marcela Reyes: reacciones a la muerte de B King y Regio Clown

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, más recordado por su nombre artístico Regio Clown, sus cuerpos fueron encontrados en el Estado de México tras varios días de estar desaparecidos, según informaron medios locales.

Recordemos que ambos fueron vistos el 16 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, una de las zonas más concurridas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Esto por una presentación en un gimnasio, sin embargo, los dos nunca llegaron a este lugar.

Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México compartió un comunicado donde confirmó el fallecimiento de B King y Regio Clown, donde encontraron los cuerpos de ambos artistas.

Desde #México se confirma la muerte de B-King y DJ Regio Clown pic.twitter.com/83lqM929oN — Luchovoltio (@luchovoltios) September 22, 2025

Ante esta situación, el mandatario nacional Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales, donde lamentó esta situación con la juventud colombiana en Estados Unidos. Así mismo, resaltó que por la política antidrogas poco efectiva se presentó esta situación.

Publicidad

“Le quitaron la vida a nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina.”, resaltó el mandatario nacional.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Publicidad

Horas más tarde se pronunció la ex novia de B King, Marcela Reyes, quien compartió una historia en redes sociales donde recalcó estar devastada por esta situación y decidió quedarse con los siete años que pasó con él.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa (...) Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros. Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro.", escribió en sus historias de Instagram.

Foto tomada de @marcelareyes

¿Qué otros mensajes hay por B King y Regio Clown?

Angie Miller, mujer que sería la novia de B King, rompió el silencio sobre esto y dijo: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

Sofia Avendaño, modelo y creadora de contenido compartió una emotiva historia en sus redes sociales donde se puede leer que: "Que Dios tenga en su gloria, Bayron era muy creyente así que se que esta con él. Mucha fortaleza para su mamá y hermana. Las quiero y saben que estoy acá para lo que necesiten.", explicó.

Publicidad

Foto: imagen tomada de @sofiamodel_

Camilo Herrera, hermano de Regio Clown, expresó su sorpresa al recibir el reporte oficial sobre el hallazgo y solicitó que se haga justicia. Además que tanto Colombia y México hagan la correspondiente investigación para esclarecer la situación de los artistas.

Publicidad

“Estoy esperando comunicarme con la familia de Byron (…) y esperar la llamada para viajar y repatriar a mi hermano. Hay una persona que desde allá me está ayudando”, dijo al medio de Telepacífico Noticias.

Por lo cual, en estos momentos, las autoridades de México se encuentran recolectando toda la información necesaria para encontrar y trazando el trayecto de aquel día para reconstruir con precisión las últimas horas de vida de los artistas.

Mira también: Encuentran muertos a B King y a Regio Clown; en terribles condiciones