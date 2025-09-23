Filtran foto de B King y Regio Clown envueltos en narcomanta con advertencia: "Chapulines"

Pocas horas después de que se confirmara el hallazgo sin vida de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemo, conocido como DJ Regio Clown, se filtraron unas imágenes del momento del levantamiento de los cuerpos que aparecieron en un paraje del Estado de México.

Las fotografías, publicadas por el periodista Carlos Jiménez, en sus redes sociales, evidencian varios de los detalles que han sido revelados por la prensa mexicana y que hablan de una narcomanta en la que los presuntos autores de los hechos dejaron una nota intimidatoria y con las supuestas razones detrás del crimen.

Se trata de un escrito encontrado junto a los cuerpos de B King y Regio Crown, que además estaban por partes, evidenciando que perdieron la vida en medio de actos de extrema violencia.



Foto de B King y Regio Clown con narcomanta

Cuerpos de B King y Regio Clown con narcomanta en Estado de México / FOTO: X @c4jimenez

La narcomanta estaba además firmada por la Familia Michoacana, una poderosa organización criminal que opera en este Estado de México y que sería la responsable de la ejecución de los colombianos, en hechos que aún son materia de investigación.

En las mismas fotos reveladas por el periodista se logra entender un escrito en el que la organización estaría señalando a los artistas de "Chapulines" y vendedores, por lo que en su mensaje dejaron una delicada dedicatoria:

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, dice la nota que está bajo investigación de autoridades para determinar su veracidad y autoría.

Mensaje encontrado en B King y Regio Clown / FOTO: X @c4jimenez

