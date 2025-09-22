Destapan pista que dejó B king, ex de Marcela Reyes, a su hermana antes de desaparecer

Hay consternación en el mundo por la extraña desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar, exnovio de la DJ Marcela Reyes, más conocido como B king y de quien no se tiene información desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando se encontraba en una gira de conciertos.

Desde entonces tanto sus familiares, como autoridades, realizan una búsqueda incansable del cantante nortesantandereano quien alcanzó a tener una comunicación con su hermana, Stefanía Agudelo, poco antes de perderse su rastro; lo que le dijo sería pista clave para dar con su paradero.

Este nuevo dato sobre la desaparición de B King fue revelado por la propia familiar del cantante quien en sus redes sociales compartió lo último que supo del artista colombiano, quien se comunicó con ella el mismo día que desapareció.



Fue a través de una publicación en Instagram que Stefanía compartió detalles que indican que el martes 16 de septiembre Bayron Sánchez se contactó con ella y le informó que se dirigía hacia el gimnasio, sin embargo, luego de esta conversación no se volvió a saber nada de él.

Otro de los detalles que se tiene es que el joven no desapareció solo, sino que tampoco hay información de su amigo Regio Clown quien se encontraba con B King y de quien tampoco se ha logrado establecer su ubicación.

Las autoridades por su parte vienen avanzando en la búsqueda y recolección de información que permita establecer el paradero de estas dos personas de quienes hasta el momento no se ha determinado alguna hipótesis sobre qué pudo haber pasado luego de dirigirse al gimnasio.

Sin embargo se tiene un detalle que llama la atención y es el que tiene que ver con la cámara de seguridad de la entrada al gimnasio y que justo el día de los hechos esta se encontraba apuntando hacia otro lado distinto a la entrada, más exactamente hacia unos árboles, por lo que no captó si el cantante y su acompañante ingresaron a este lugar p so desaparecieron antes de llegar.