El día que B-King, hoy desaparecido, denunció duras amenazas, ¿el novio de Marcela Reyes?

El cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue reportado como desaparecido en México desde el pasado martes 16 de septiembre. El artista viajó al país azteca para dar un concierto y, según su familia, la última noticia de él indica que se encontraba en un gimnasio Smart Fit en Mazarit, Polanco, Ciudad de México, y después se perdió todo rastro.

Su hermana, Stefanía, confirmó que ya se interpuso la denuncia ante las autoridades y que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México mantiene abierto el caso. El artista fue visto por última vez vistiendo camiseta negra, pantalones y tenis blancos, acompañado de un amigo. La familia solicita a quien tenga información que se comunique al 55 54840430.

B-King, originario de Norte de Santander y criado en Medellín, es reconocido en la música urbana por temas como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas'. Su vida personal ha estado en la mira de los medios debido a su relación pasada con la DJ Marcela Reyes, con quien terminó hace cerca de un año.

Actualmente tiene 31 años y se encontraba en México cumpliendo compromisos musicales, incluido un concierto ya realizado, con un tiquete de regreso al país programado para el jueves 18 de septiembre.

B-King, expareja de Marcela Reyes, está desaparecido /Foto: redes sociales

Día en que B-King denunció públicamente a su expareja y a su novio por amenazas

En mayo de este año, B-King se vio involucrado en un episodio mediático tras los comentarios de su expareja, la DJ Marcela Reyes, durante una transmisión en vivo. En la transmisión, la artista mencionó problemas personales de B-King, acusándolo de consumir sustancias alucinógenas y de supuestas prácticas de brujería con ayuda de su abuela.

Ante estas declaraciones, B-King reaccionó públicamente asegurando que había recibido amenazas directas de Marcela Reyes a través de un número celular usado para agendar eventos musicales. Además, mencionó que alias Pichi, el actual novio de Marcela, también estaba involucrado en la intimidación, y que incluso lo contactó para transmitirle mensajes con la intención de que permaneciera en silencio.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, declaró B-King.

El cantante aseguró en el video: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”. Este pronunciamiento generó gran repercusión en redes sociales y encendió las alarmas sobre su seguridad.

Actualmente, B-King continúa desaparecido en Ciudad de México y su familia intensifica la búsqueda. La combinación de su reciente actividad musical y la tensión con su expareja ha puesto al cantante en el centro de la atención mediática, y cualquier información sobre su paradero es vital para las autoridades y sus seres queridos.

Por su parte, Marcela Reyes se refirió al tema en las últimas horas, luego de que le llegaran acusaciones sobre la desaparición de su expareja. La artista aseguró que no tiene nada que ver con lo ocurrido y que, por el contrario, se encuentra muy preocupada por su bienestar. Además, expresó su deseo de que B-King regrese pronto sano y salvo.