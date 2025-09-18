En medio de su visita a México, el cantante urbano B-King, recordado por éxitos como Destino y Made in Cali, fue reportado como desaparecido. El artista, cuyo nombre real es Bayron Sánchez, había viajado al país azteca para presentarse en un concierto y, según sus publicaciones recientes en Instagram, estaba disfrutando de la experiencia. “Muchas gracias mi México, lindo y querido. Rompiendo en el DF”, escribió apenas tres días antes de que se perdiera su rastro.

El último registro que se tiene de él corresponde al sector de Polanco, en Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía de esa ciudad, la desaparición quedó registrada oficialmente el martes 16 de septiembre, cuando B-King fue visto por última vez en compañía de Jorge Luis Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown. Según las autoridades, ambos salían de un gimnasio cuando se les perdió el rastro.

La hermana de B-King, Stefanía Sánchez, confirmó a medios que el artista ya había cumplido con su concierto en el país y que tenía tiquete de regreso programado para este jueves 18 de septiembre. Sin embargo, no alcanzó a abordar su vuelo porque su paradero sigue siendo desconocido. También reveló que, al momento de desaparecer, él vestía camiseta negra, pantalón y tenis blancos, información que aparece en el reporte de la Fiscalía.

La familia ya interpuso la denuncia correspondiente en México, y las autoridades confirmaron que avanzan en las labores de búsqueda. Se dispuso un número de contacto para quienes puedan aportar información: 55 5484 0430. Mientras tanto, los allegados piden cadena de oración y han encendido las alertas en redes sociales para que la noticia se difunda masivamente y se logre obtener alguna pista sobre el cantante y su compañero.

B-King, expareja de Marcela Reyes, está desaparecido /Foto: redes sociales

Marcela Reyes reacciona tras extraña desaparición de su expareja: "Ayuda"

La reconocida DJ Marcela Reyes no tardó en pronunciarse frente a la desaparición de su exesposo. A través de sus historias de Instagram compartió imágenes de B-King, junto con el afiche oficial de la Fiscalía de México donde aparece reportado como desaparecido.

La artista también etiquetó la cuenta oficial de la Cancillería de Colombia y la del presidente Gustavo Petro, pidiendo apoyo para agilizar cualquier gestión diplomática que ayude en la búsqueda. “Ayuda”, escribió junto a los mensajes, evidenciando la preocupación por lo sucedido.

Su reacción generó múltiples comentarios de seguidores, quienes también han comenzado a compartir la información en distintas plataformas digitales, con el objetivo de que el caso tenga mayor visibilidad y se logre dar con el paradero del artista colombiano.