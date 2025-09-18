Preocupación máxima por salud de reconocido actor con cáncer: "Salió metástasis"

Conrado Osorio, reconocido actor colombiano, reapareció en redes sociales después de varias semanas de ausencia y sorprendió a sus seguidores con una noticia que generó preocupación. El artista reveló que su cáncer de colon avanzó y presentó metástasis en una zona inesperada, situación que lo tiene hospitalizado bajo un estricto tratamiento médico.

El pasado 16 de septiembre, Osorio compartió un video en su cuenta de Instagram donde detalló los momentos difíciles que ha atravesado recientemente. Allí explicó que, aunque no se le detectaron complicaciones en la cervical, sí le confirmaron metástasis en el cuello. Por esa razón, tendrá que iniciar un nuevo tratamiento de radioterapia enfocado en esa zona.

El actor relató que entre el 8 y el 14 de septiembre vivió días complejos, pues debió ingresar a urgencias tras presentar hipotermia e hinchazón en los pies. Esa situación encendió las alarmas médicas y lo dejó hospitalizado durante varios días.

Uno de los aspectos más delicados que mencionó Osorio es que desde siempre ha vivido con un solo riñón. Durante la hospitalización, los especialistas detectaron un colapso que requería intervención inmediata. Ante esto, le practicaron una nefrostomía, un procedimiento que le permitió drenar el líquido y estabilizar el órgano.

“Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, pero gracias a Dios estoy aquí, con el recurso para poderme tratar”, expresó el actor en medio de su mensaje. También confesó que el procedimiento fue la alternativa más inmediata para proteger su riñón en ese momento, aunque ahora deberá decidir junto a sus médicos si continuará con la nefrostomía o pasará a un catéter, lo cual dependerá de la evolución en los próximos días.

A pesar de las dificultades, Osorio se mostró con la misma entereza que lo ha caracterizado desde que compartió su diagnóstico inicial. En redes, sus seguidores han estado pendientes de cada actualización, enviándole mensajes de aliento y recordándole que no está solo en esta lucha.

El artista ha convertido sus plataformas digitales en un espacio para narrar de primera mano su proceso de salud, mostrando tanto los momentos más críticos como aquellos en los que logra mantenerse estable. Esta vez, la noticia de la metástasis y la hospitalización impactó fuertemente a sus fanáticos, quienes reaccionaron con solidaridad y apoyo.

Conrado Osorio sigue internado, bajo constante supervisión médica, mientras define junto con los especialistas el camino que seguirá en su tratamiento. Aunque atraviesa un panorama complicado, su mensaje dejó claro que continúa afrontando cada etapa con firmeza y dispuesto a seguir compartiendo su experiencia con quienes lo siguen de cerca.