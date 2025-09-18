Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CONCIERTO BAD BUNNY
POPULAR AL PARQUE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Preocupación máxima por salud de reconocido actor con cáncer: "Salió metástasis"

Preocupación máxima por salud de reconocido actor con cáncer: "Salió metástasis"

El actor, reconocido por su participación en distintas producciones, habló desde el hospital y confirmó que su cáncer presentó metástasis.