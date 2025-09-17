El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en la tarde del 16 de septiembre la muerte de Nairkel, un niño de 4 años que permaneció varios días en cuidados intensivos tras ser atacado brutalmente. El hecho ocurrió el pasado sábado 13 de septiembre y estremeció a toda la ciudad.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida, pero no pudo más. Los golpes acabaron con él”, expresó el mandatario local a través de su cuenta en X.

El padrastro, conocido como alias Lámpara, era señalado por las autoridades de ser integrante de la estructura Los Mondongueros. Según información oficial, el hombre no solo agredía al pequeño, también intimidaba a la mamá con armas y constantes amenazas. Finalmente fue capturado y enviado a un centro carcelario mientras avanza su proceso judicial.

Niño Nairkel, asesinado en Medellín /Foto: redes sociales

Papá de niño fallecido en Medellín rompe el silencio: "No me dejaban hablar con mi niño"

En medio del dolor que rodea este caso, La Kalle Digital habló en exclusiva con Adrián, el papá de Nairkel, quien desde Venezuela decidió contar su verdad. Entre lágrimas, confesó que su historia también estuvo marcada por alias Lámpara, el padrastro señalado de acabar con la vida del pequeño.

Adrián aceptó que en el pasado estuvo vinculado a negocios ilegales junto al padrastro de su hijo, pero aseguró que ya había respondido ante la justicia y cumplido su condena. Aun así, explicó que Lámpara lo seguía amenazando para que continuara trabajando bajo sus órdenes, obligándolo a mantenerse en ese círculo por miedo. “Una vez que salía este tipo (alias Lámpara) me buscaba y me obligaba a seguir haciendo dinero para él", contó.

Reveló que llegó a Medellín junto a la mamá del niño buscando nuevas oportunidades y un trabajo que les habían prometido, pero que nunca apareció. La situación los llevó a vivir en la calle y, en medio de esa desesperación, terminó aceptando la presión de alias Lámpara.

El hombre aseguró que la mamá de su expareja, también residente en Medellín, les cerró las puertas en aquel momento, lo que los dejó aún más vulnerables. En ese contexto, tuvo que relacionarse con actividades ilegales para sobrevivir.

Adrián también habló de su paso por la cárcel por venta de estupefacientes. Aunque logró salir de ese proceso, aseguró que Lámpara seguía persiguiéndolo y amenazándolo con supuestos contactos en grupos armados. “Le tenía miedo, no solo por mí, sino por mi hijo”, dijo.

Finalmente, expresó que aunque el dolor lo consume, ya no tiene miedo: "La vida de mi hijo era lo único que me importaba".

Papá de niño fallecido en Medellín rompe el silencio

El papá dice no saber nada del cuerpo de Nairkel

En su testimonio, Adrián confesó que ni siquiera sabe qué pasó con el cuerpo de su hijo. Desde Venezuela no ha podido tener contacto con las autoridades ni con la familia de la mamá del niño, por lo que desconoce si el pequeño ya recibió sepultura o si sus restos permanecen en Medicina Legal.

“No sé nada sobre lo que está sucediendo con el cuerpo de mi bebé. No hicieron trámites para que acá veláramos a mi niño y le diéramos su santa sepultura. No nos dieron oportunidad de hablar ni de hacer nada sobre nuestro pequeño”, expresó para La Kalle Digital.

El padre, con evidente dolor, también señaló que la mamá del niño y su exsuegra se han mostrado como víctimas, pero en su opinión, ambas cargan con responsabilidad en la tragedia que acabó con la vida del pequeño.

Dijo además que desde su regreso a Venezuela la mamá del niño no le permitía hablar con él. Aunque en varias ocasiones le pidió que lo dejara a su cargo para hacerse responsable, la mujer nunca accedió. Incluso, ha compartido capturas de chats que revelan cómo insistió en repetidas ocasiones para que le entregara al pequeño y poder cuidarlo, pero nunca recibió una respuesta positiva. Según contó, la relación con la madre del niño terminó de romperse cuando ella decidió establecerse con alias ‘Lámpara’, dejando de lado cualquier posibilidad de que él pudiera criar a su hijo.