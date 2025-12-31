Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Salió a caminar y falleció solo: el final inesperado del exmanager de Diomedes Díaz

Salió a caminar y falleció solo: el final inesperado del exmanager de Diomedes Díaz

El cuerpo sin vida del exmanager de Diomedes Díaz fue encontrado en Santa Marta y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Foto tomada de Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Manuel José Páez Álvarez fue durante años una figura discreta pero decisiva en la historia del vallenato colombiano. Su nombre no aparecía en las carátulas de los discos ni encabezaba conciertos, pero estuvo ligado de manera directa a la carrera de Diomedes Díaz, uno de los artistas más influyentes del género. Como su mánager, fue responsable de negociaciones, contratos y giras que marcaron una época en la música popular del país.

Hoy, su nombre vuelve a aparecer en la agenda informativa nacional, aunque en un contexto completamente distinto. Páez murió en Santa Marta, lejos de los escenarios y del ruido que alguna vez rodeó su vida profesional. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una zona escarpada del cerro Inca Inca, un lugar frecuentado por caminantes, pero también señalado por su complejidad y riesgo.

Así fue el hallazgo del exmanager de Diomedes Díaz

El hallazgo se produjo en la tarde del martes, cuando autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo en el sendero que conecta El Rodadero con el sector de Inca Inca. Manuel José Páez vestía ropa deportiva y llevaba consigo dos toallas, lo que refuerza la hipótesis de que había salido a realizar actividad física o a caminar por la zona.

El cuerpo se encontraba entre rocas, en un punto de difícil acceso, sin señales de intervención de terceros. Las autoridades confirmaron que conservaba todas sus pertenencias personales, incluido su teléfono celular, descartando de manera preliminar un hurto o un hecho violento.

Uno de los elementos más sensibles dentro de la investigación es que Páez se encontraba hablando por teléfono con su hija en el momento del accidente. Según fuentes cercanas al caso, la llamada se interrumpió de forma repentina. El silencio al otro lado de la línea fue la última señal antes de que se perdiera toda comunicación. Ese celular, encontrado junto al cuerpo, ha sido clave para establecer la cronología de sus últimos minutos con vida.

Las primeras hipótesis apuntan a un accidente. Un resbalón o un mal paso en un terreno irregular habría provocado la caída. El cerro Inca Inca, pese a su atractivo natural, carece de señalización adecuada, barandas de protección y advertencias visibles, lo que lo convierte en un trayecto de alto riesgo incluso para caminantes experimentados.

Entre 2005 y 2013, Páez fue parte fundamental del engranaje empresarial de Diomedes Díaz. Estuvo presente en conciertos multitudinarios y decisiones estratégicas que consolidaron la figura del ‘Cacique del Vallenato’. Su fallecimiento contrasta con esa etapa de exposición pública: ocurrió en soledad, sin testigos, lejos del entorno que ayudó a construir.

Aunque todo indica que se trató de un accidente, las autoridades continúan adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido. Mientras tanto, el vallenato despide a uno de los hombres que trabajó tras bambalinas y cuya historia terminó de forma inesperada, en silencio y lejos de los reflectores.

