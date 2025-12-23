Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
SOBREVIVIENTE VÍA BUENAVENTURA
CASO JAIME MORENO
LA TUMBA DE DIOMEDES
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Número de Diomedes Díaz que cayó en el Chance, ¿cuándo volverá a caer antes de fin de año?

Número de Diomedes Díaz que cayó en el Chance, ¿cuándo volverá a caer antes de fin de año?

El 12º aniversario de la partida del 'Cacique de La Junta' no solo trajo nostalgia y flores a Valledupar, sino también una lluvia de dinero para miles de colombianos.

Número de Diomedes Díaz que cayó en el Chance, ¿cuándo volverá a caer antes de fin de año?
Número de Diomedes Díaz que cayó en el Chance
Foto: Redes de Diomedes Díaz y labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

La mística que rodea a Diomedes Díaz parece no tener límites, incluso doce años después de su fallecimiento en aquel 22 de diciembre de 2013. El pasado lunes 22 de diciembre de 2025, la suerte volvió a sonreírle a su "fanaticada" de una manera espectacular.

En una jornada marcada por la peregrinación a su tumba remodelada en el cementerio Jardines del Ecce Homo, los terminales de apuestas en todo el país reportaron una ganancia masiva gracias a una cifra que muchos consideran sagrada.

Puedes leer: Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre

La gran sorpresa de la jornada ocurrió con el sorteo de Paisita Noche, donde el número ganador fue el 1957, acompañado del animal Perro. La cifra no es una casualidad para los expertos en la "diomedística": corresponde exactamente al año de nacimiento del intérprete de 'Tú eres la reina'.

La euforia en redes sociales fue inmediata, con usuarios agradeciendo al "Cacique" por ayudarlos a "resolver pendientes" económicos justo antes de la Navidad.

Te puede interesar

  1. Alejandro Portela revela la canción que tocaba antes de ser agredido
    Músico colombiano fue agredido por tocar canción de Diomedes Díaz en Nueva York, imagen de referencia
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Músico colombiano fue agredido por tocar canción de Diomedes Díaz en Nueva York

  2. Elder Dayán confiesa que fue infiel a su esposa
    Elder Dayán, hijo de Diomedes, confiesa que le fue infiel a su esposa: “Dos veces y ya”, imagen de referencia
    Farándula

    Elder Dayán, hijo de Diomedes, confiesa que le fue infiel a su esposa: “Dos veces y ya”

Lo que hizo este evento aún más extraordinario fue la repetición del fenómeno. El mismo 1957 volvió a aparecer como ganador en el sorteo de Suertudo, consolidando la creencia de que la energía de bondad del artista sigue presente.

Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, ya había anticipado la suerte esa misma mañana al difundir los números recomendados, celebrando posteriormente con un contundente: “El Cacique no falla”.

Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, ya había anticipado la suerte
Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, ya había anticipado la suerte
Foto: Instagram de Joaco Guillén

¿Cuándo volverá a caer los números de la suerte de Diomedes antes de que acabe el año?

Para quienes no lograron coronar el premio el día del aniversario, la esperanza no se ha perdido. Existe una alta expectativa de que las combinaciones asociadas a Diomedes vuelvan a caer en los días posteriores a la conmemoración y antes de que termine el año.

Publicidad

Los apostadores están especialmente atentos a los sorteos de la semana de Navidad y la víspera de Año Nuevo.

Te puede interesar

  1. ¿Igual que la estatua de Diomedes? Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá
    Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: pantallazos tomados de redes sociales
    Farándula

    ¿Igual que la estatua de Diomedes? Fan le pide ayuda a Karol G en un concierto para ser papá

  2. Karina García revela la millonaria cifra que pagó por cada carilla dental, más que Diomedes
    Karina García, creadora de contenido
    Foto: Instagram de Karina García
    Farándula

    Karina García revela la millonaria cifra que pagó por cada carilla dental, más que Diomedes

Estos son los números que están en la "mira" de los apostadores para el cierre de 2025:

Publicidad

  • 1108: Corresponde al número de su tumba, el cual es quizás el más apostado históricamente y que ha sido recientemente renovado por sus hijos.
  • 1225: Una combinación que mezcla el mes de su muerte (12) con el día de Navidad (25), siendo una de las favoritas para esta semana.
  • 2213: El día (22) y el año (13) en que el mundo perdió al artista tras un paro cardiorrespiratorio mientras dormía.
  • 1622: La unión de su devoción por la Virgen del Carmen (día 16) y el día de su fallecimiento (22).
  • 0526: Referente al 26 de mayo, día y mes de su nacimiento.

Además de estas cifras principales, los seguidores mantienen bajo observación otras combinaciones que Joaco Guillén y los fanáticos han destacado a lo largo de los años: 1312, 1212, 1325, 2345, 5757, y 2522.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Diomedes Díaz

Números de la suerte

resultados de la lotería