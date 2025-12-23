Número de Diomedes Díaz que cayó en el Chance, ¿cuándo volverá a caer antes de fin de año?

La mística que rodea a Diomedes Díaz parece no tener límites, incluso doce años después de su fallecimiento en aquel 22 de diciembre de 2013. El pasado lunes 22 de diciembre de 2025, la suerte volvió a sonreírle a su "fanaticada" de una manera espectacular.

En una jornada marcada por la peregrinación a su tumba remodelada en el cementerio Jardines del Ecce Homo, los terminales de apuestas en todo el país reportaron una ganancia masiva gracias a una cifra que muchos consideran sagrada.

La gran sorpresa de la jornada ocurrió con el sorteo de Paisita Noche, donde el número ganador fue el 1957, acompañado del animal Perro. La cifra no es una casualidad para los expertos en la "diomedística": corresponde exactamente al año de nacimiento del intérprete de 'Tú eres la reina'.



La euforia en redes sociales fue inmediata, con usuarios agradeciendo al "Cacique" por ayudarlos a "resolver pendientes" económicos justo antes de la Navidad.

Lo que hizo este evento aún más extraordinario fue la repetición del fenómeno. El mismo 1957 volvió a aparecer como ganador en el sorteo de Suertudo, consolidando la creencia de que la energía de bondad del artista sigue presente.

Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, ya había anticipado la suerte esa misma mañana al difundir los números recomendados, celebrando posteriormente con un contundente: “El Cacique no falla”.

¿Cuándo volverá a caer los números de la suerte de Diomedes antes de que acabe el año?

Para quienes no lograron coronar el premio el día del aniversario, la esperanza no se ha perdido. Existe una alta expectativa de que las combinaciones asociadas a Diomedes vuelvan a caer en los días posteriores a la conmemoración y antes de que termine el año.

Los apostadores están especialmente atentos a los sorteos de la semana de Navidad y la víspera de Año Nuevo.

Estos son los números que están en la "mira" de los apostadores para el cierre de 2025:

1108 : Corresponde al número de su tumba, el cual es quizás el más apostado históricamente y que ha sido recientemente renovado por sus hijos.

: Corresponde al número de su tumba, el cual es quizás el más apostado históricamente y que ha sido recientemente renovado por sus hijos. 1225: Una combinación que mezcla el mes de su muerte (12) con el día de Navidad (25), siendo una de las favoritas para esta semana.

Una combinación que mezcla el mes de su muerte (12) con el día de Navidad (25), siendo una de las favoritas para esta semana. 2213: El día (22) y el año (13) en que el mundo perdió al artista tras un paro cardiorrespiratorio mientras dormía.

El día (22) y el año (13) en que el mundo perdió al artista tras un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. 1622: La unión de su devoción por la Virgen del Carmen (día 16) y el día de su fallecimiento (22).

La unión de su devoción por la Virgen del Carmen (día 16) y el día de su fallecimiento (22). 0526: Referente al 26 de mayo, día y mes de su nacimiento.

Además de estas cifras principales, los seguidores mantienen bajo observación otras combinaciones que Joaco Guillén y los fanáticos han destacado a lo largo de los años: 1312, 1212, 1325, 2345, 5757, y 2522.

