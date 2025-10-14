Karina García revela la millonaria cifra que pagó por cada carilla dental, más que Diomedes

Karina García, una figura que domina el panorama digital con una impresionante base de más de 5 millones de seguidores y reconocida por la creación constante de contenido, recientemente abrió las puertas a detalles de su vida privada y sus experiencias personales durante una reveladora entrevista en el set de La Kalle.

Si bien la conversación giró en torno a su inminente y riguroso enfrentamiento de boxeo contra Karely Ruiz, fue una confesión sobre su estética personal lo que capturó la atención del público y reveló el elevado costo de mantener una imagen de alto perfil.

Karina García en La Kalle:



En un momento de la entrevista, la influencer abordó el tema de sus carillas dentales, una tendencia cosmética popular entre las celebridades, pero que en su caso representa una inversión económica de magnitudes excepcionales.



La propia Karina García fue la encargada de sincerarse con el equipo de La Kalle, revelando sin tapujos el valor exacto de su radiante sonrisa. Según su testimonio, cada uno de sus dientes tiene un costo individual que asciende a los 2 millones de pesos.

Esta impactante cifra no solo destaca el compromiso de García con su imagen pública, sino que también pone de manifiesto las grandes sumas de dinero que circulan en el nicho de los creadores de contenido de alto calibre.

La inversión en su dentadura es un reflejo de su posición, una figura que se mantiene en el ojo público y cuyo rostro es, en esencia, su marca personal.

La visita de Karina García a La Kalle no estuvo exenta de momentos de tensión y humor, que sirvieron de telón de fondo para esta revelación financiera.

Al entrar al set, por ejemplo, fue recibida con una dosis de bromas, incluyendo el incómodo pero divertido momento en que el comediante Cuervo le agarró el cabello para confirmar que no utilizaba extensiones.

Mientras la influencer compartía aspectos de su vida privada y sus experiencias personales, también enfatizó la disciplina extrema que ha adoptado en función de su carrera profesional, especialmente debido al contrato para su próxima pelea.

El hecho de que tuviera que "abandonar y poner en stock muchas cosas de su vida, contratos, viajes y otras cosas" para dedicarse de lleno a sus entrenamientos, resalta que su vida profesional exige sacrificios constantes, tanto en términos de tiempo como, evidentemente, en términos monetarios, como lo demuestra el millonario costo de sus carillas dentales.

La confesión sobre el precio de sus carillas se produce en un momento de máxima concentración para la creadora de contenido. Actualmente, ella entrena tres veces al día y se encuentra sumamente enfocada en su próximo combate.

