Karina García revela dura verdad sobre su separación con Andrés Altafulla: "Una mentira"

Los rumores que flotaban en el ambiente de la farándula se convirtieron en una realidad ineludible la noche del pasado lunes, cuando Karina García rompió oficialmente el silencio y confirmó la disolución de su relación con el cantante Andrés Altafulla.

La pareja, conocida afectuosamente por sus seguidores como “Karifulla”, parecía haber encontrado estabilidad después de haber cautivado al público con su complicidad en un entorno de encierro.

Sin embargo, la creadora de contenido anunció el desenlace a través de un emotivo comunicado en sus historias de Instagram.

Con una franqueza palpable, García compartió con sus seguidores: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”.

La decisión de hacer pública la separación se vio motivada por la necesidad de aclarar la situación, luego de que Altafulla se refiriera a su vínculo en diversos medios, sugiriendo que la relación aún se mantenía en buen estado o continuaba en firme.

El músico incluso declaró que amaba a Karina y a sus hijos, y mencionó que ella se estaba preparando para una pelea.

Karina García fue enfática al desmentir estas insinuaciones: “La verdad no es así”. Ella explicó que estas declaraciones le causan "mucho daño" mientras ella intenta avanzar y sanar, y de paso, mantienen a sus seguidores “ilusionados con una relación que ya no existe”.

Por ello, se mostró categórica y sentenció: “Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

La modelo paisa enfatizó que no es “capaz de sostener una mentira” y que su silencio previo fue por respeto y coherencia, esperando el momento adecuado para la revelación.

Según el relato de García, la separación ocurrió hace aproximadamente 15 días (dos semanas). Desde ese momento, la empresaria ha estado en un “proceso de sanar” su corazón, asegurando que no han sido días sencillos porque “se entregó de verdad”.

Pese al dolor, García subraya que su alma está tranquila, pues sabe que “lo dio todo, luchó hasta el final y entregó lo mejor de mí”. La relación fue descrita por ella como una experiencia intensa, llena de retos, emociones y aprendizaje.

Respecto a su futuro, la creadora de contenido manifestó que no se arrepiente de lo vivido, ya que ella es una “mujer apasionada que no sabe amar a medias”; para ella, el amor es “todo o nada”.

Karina indicó que ahora está enfocada en sus proyectos personales, como la pelea que tendrá contra Karely Ruiz, en el entrenamiento y en seguir adelante. A pesar de la ruptura, reafirmó su creencia en el amor, considerándolo el sentimiento más lindo del mundo.

Finalmente, Karina García solicitó respeto y comprensión a sus seguidores durante este momento “vulnerable” de transición, pidiendo que se enfoquen en sus proyectos venideros.

