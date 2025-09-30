Publicidad

Karina García revela dura verdad sobre su separación con Andrés Altafulla: "Una mentira"

Karina García revela dura verdad sobre su separación con Andrés Altafulla: "Una mentira"

La empresaria y creadora de contenido confirmó el fin de su vínculo sentimental con el cantante Andrés Altafulla, poniendo fin a una de las historias de amor más mediáticas.