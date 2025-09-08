Karina García confiesa el pensamiento negativo que tuvo hacia su hija: "Era una niña"

En las últimas horas, la modelo y creadora de contenido, Karina García, tomó la decisión de abrir su corazón y explicar una de las experiencias más difíciles de su vida, quedar embarazada siendo menor de edad. Esto ocurrió en una conversación sincera que tuvo en el programa de entrevistas de Eva Rey.

A lo largo de la entrevista, Karina García respondió a la pregunta de Eva Rey: “¿Cuando quedaste embarazada, se te pasó por la cabeza no tenerlos?”, donde la respuesta de la modelo fue “sí”. Sumado a esto, recordó que al momento de tener a su hija Isabella tenía apenas 14 años de edad.

La modelo también confesó que tuvo la opción de usar métodos caseros para interrumpir el embarazo esto por recomendación de una amiga de aquel entonces. “Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí lo pensé. Era muy inocente y vulnerable. Si mi hija llega a escuchar esto, solo quiero decirle: perdóname, mi reina, porque en ese momento no sabía lo que hacía”, resaltando que no se arrepiente de tener a Isabella.

¿Qué confesó Karina García en su entrevista con Eva Rey?

Karina García también se refirió a lo ocurrido con su segundo hijo, Valentino, explicando que también tuvo miedo pese a ser un momento diferente de su vida. La creadora de contenido recordó que al momento de tenerlo había terminado hace poco una relación tóxica con el padre de su hijo y a su vez estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Estaba brillando, con un cuerpo espectacular y proyectos importantes, y de repente me enteré de que estoy embarazada. Yo lloraba, pensaba: ‘¿Qué voy a hacer? Este no es el momento’. Y sí, se me pasó por la mente no tenerlo”, relató, pese a esa decisión decidió seguir adelante con el parto.

Sumado a esto, Karina García compartió una reflexión donde explicó que pese a las dudas que tuvo sobre tener a sus hijos, decidió pelear por estos y no puede imaginarse una vida sin ellos. Adicionalmente, decidió lanzar un mensaje a toda la juventud de hoy en día.

“Cuídense para evitar pasar por estas situaciones. Yo agradezco a Dios por mis hijos, son mi mayor bendición, pero sé lo duro que puede ser enfrentarse a algo así tan temprano”, explicó Karina García y espera que su experiencia personal pueda ser un ejemplo de aprendizaje para las mujeres, porque tener a sus primogénitos la terminó de aterrizar.

