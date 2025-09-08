En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
VIDEO ÍNTIMO DE ISABELLA LADERA
POPULAR AL PARQUE 2025
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karina García confiesa el pensamiento negativo que tuvo hacia su hija: "Era una niña"

Karina García confiesa el pensamiento negativo que tuvo hacia su hija: "Era una niña"

La modelo y creadora de contenido, Karina García confesó un doloroso momento que tuvo en su vida después de quedar embarazada de su primera hija y como esto le afectó a lo largo de su carrera.

Karina García confiesa el pensamiento negativo que tuvo hacia su hija: "Era una niña"
Karina García creadora de contenido, imagen de referencia
Foto: foto tomada de @karinagarciaoficiall
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:07 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad