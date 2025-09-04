Mabel Cartagena confiesa cada cuánto tiene intimidad con su esposo; salió peinando a varias

Mabel Cartagena, la barranquillera que se ha ganado un lugar en la televisión y ahora en las redes sociales como creadora de contenido, volvió a hacer de las suyas con sus seguidores. Esta vez, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la presentadora sorprendió con respuestas muy directas sobre su intimidad y la manera en la que los cambios hormonales después de los 40 han influido en su vida en pareja junto a su esposo, el empresario argentino Sebastián Decoud.

Fiel a su estilo, Mabel no se guardó nada y contestó de frente a una de las preguntas que más generan curiosidad entre sus fanáticos: la frecuencia con la que mantiene la chispa en su matrimonio. Entre risas y frases que causaron revuelo, Cartagena desmitificó lo que muchos creen: “Nadie lo hace todos los días... nadie con hijos y trabajo, tampoco después de los 40 uno está dándole día y noche, eso es falso. Así que si tu amiga te dice que lo hacen todos los días, le dicen que yo le mando a decir que vaya a Netflix y venda historias”.

El comentario se volvió viral en minutos porque rompió con los estereotipos que suelen circular en redes sociales. Muchos seguidores agradecieron la honestidad de la presentadora, destacando que con sus palabras bajó a la tierra las falsas expectativas que se venden como si fueran la realidad de todas las parejas.

En medio de la conversación, Mabel también se refirió a un tema que pocas celebridades hablan abiertamente: los cambios hormonales que llegan con la edad. Con su humor característico, la presentadora contó que siempre había tenido un nivel alto de testosterona, lo que, según ella, la hacía estar dispuesta “como droguería, 24/7”. Sin embargo, confesó que al llegar a los 40 la historia cambió por completo.

“Yo, Mabel Patricia Cartagena con cédula radicada en Barranquilla, he gozado de una testosterona alta. Pero los 40 han sido el engaño más espantoso de mi vida. He tenido un bajón de testosterona y progesterona y ahora huyo del lugar de los hechos”, relató entre carcajadas.

Sus declaraciones reflejan el contraste de lo que vivió antes y lo que enfrenta ahora, asegurando que incluso en su semana de ovulación siente un repunte, pero que su cuerpo ya no responde igual. En ese sentido, comentó que ha evaluado la posibilidad de recurrir a tratamientos como parches o chips hormonales, aunque todavía no se ha decidido a dar el paso.

Una relación más allá de la intimidad, segun Mabel Cartagena

Más allá de la frecuencia o el deseo, Mabel resaltó que la conexión con Sebastián va mucho más allá. Contó que buscan espacios para leer juntos, conversar y salir de la rutina, algo que para ella es vital en la relación. Ese tipo de detalles, según sus propias palabras, fortalecen la unión y mantienen viva la complicidad con su esposo.

Cartagena también aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre la importancia de hacerse chequeos médicos. Explicó que, en muchos casos, la falta de energía o deseo puede estar relacionada con la salud hormonal, y que no siempre se trata solo de la edad o del cansancio diario.