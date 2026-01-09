Escalofriante dato de Maduro resurgió tras reconciliación telefónica entre Petro y Trump

El pasado 7 de enero de 2026, el panorama político del hemisferio occidental experimentó un sismo de alta intensidad. Lo que comenzó como una jornada de movilizaciones en la Plaza de Bolívar de Bogotá, convocada por el presidente Gustavo Petro para defender la soberanía frente a los ataques verbales de Donald Trump, terminó en una conversación de casi 50 minutos que ha redefinido la relación bilateral.

Sin embargo, en medio del optimismo por la invitación de Petro a la Casa Blanca, un dato inaudito sobre el destino de Nicolás Maduro ha vuelto a salir a flote, sembrando una sombra de duda sobre la verdadera naturaleza de la diplomacia de Trump.

¿Cuál fue la revelación tras llamada de Trump y Petro?

La red social X (antes Twitter) se convirtió en el epicentro de una revelación que muchos habían pasado por alto. Se recordó que el 3 de diciembre de 2025, un Nicolás Maduro visiblemente satisfecho anunciaba al mundo una comunicación telefónica "muy cordial" con Donald Trump.



En aquel entonces, el líder chavista aseguraba haber acordado términos de cooperación, una narrativa que hoy, tras su captura el 2 de enero de 2026, se lee como una ironía trágica.



"Ya sabemos qué ocurrió 30 días después", señalan las publicaciones que comparan aquel espejismo diplomático con la situación actual de Petro. La realidad detrás de la caída de Maduro es mucho más cruda: lo que él percibió como una apertura al diálogo fue, en realidad, el preámbulo de un ultimátum.

Según reportes oficiales, a finales de diciembre de 2025, Trump realizó una última llamada a Maduro ofreciéndole una amnistía general a cambio de abandonar el poder voluntariamente.

Ante la negativa del venezolano, el mandatario estadounidense autorizó la misión táctica el 2 de enero a las 10:46 p. m., resultando en la detención del dictador y su traslado a un buque de guerra.

Este antecedente ha generado un intenso debate sobre si la reciente amabilidad de Trump hacia Petro es un giro genuino o una estrategia de contención.

No obstante, las fuentes diplomáticas subrayan una diferencia fundamental: mientras que con Maduro se buscaba una capitulación, con Petro existe un interés mutuo por estabilizar la región y mantener la lucha antidrogas, a pesar de que Trump llegó a calificarlo previamente como "un enfermo".

La llamada entre Petro y Trump no fue producto del azar, sino de una labor de "filigrana" liderada por el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, quien gestionó apoyos con más de 100 congresistas.

El puente definitivo fue el senador republicano Rand Paul, cuya mediación permitió que Trump interrumpiera una entrevista con el New York Times para atender al mandatario colombiano.

Durante el diálogo, que contó con la presencia de la canciller Rosa Villavicencio y el ministro del Interior, Armando Benedetti, el tono fue sorprendentemente bajo y constructivo.

Petro expuso los éxitos de su política antidrogas y desmintió las versiones que la oposición colombiana había filtrado al entorno de Trump. Por su parte, el estadounidense no solo escuchó, sino que extendió una invitación formal para que Petro visite la Casa Blanca en las próximas semanas, un gesto que busca normalizar el visado y la posición de Colombia en la agenda de Washington.

