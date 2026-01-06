Candidatos presidenciales comparten su postura sobre la captura de Nicolás Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, esté 3 de enero, además del cruce presentado por el mandatario Donald Trump y Gustavo Petro, provocó que varios sectores se refirieron a esta situación. Por lo cual, En La Kalle 96.9 FM, los candidatos presidenciales Claudia López y Santiago Botero hablaron sobre su posición respecto a este hecho que sacudió la geopolítica del mundo.

Inicialmente, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue contundente al expresar su satisfacción por la captura del exlíder venezolano. "A mí como demócrata me alegra ver a Nicolás Maduro encadenado y sometido ante los jueces de Estados Unidos", afirmó, calificando al régimen como una "dictadura criminal".

Así mismo, para ella comentó que el objetivo principal debe ser una transición democrática de tres meses que culmine en elecciones libres. Sin embargo, lanzó una advertencia clara: lo peor para Colombia sería que se consolide un "nuevo madurismo" protegido por EE. UU. solo por el control del petróleo venezolano.



Por otro lado, se refirió sobre el choque entre Petro y Trump, donde destacó que: "Me parece un cruce de quién amaneció con la testosterona más alta para amenazar al otro; eso es irrespetuoso", señaló, haciendo un llamado a mantener los canales diplomáticos y evitar la incertidumbre, en especial para Colombia por unas posibles represalias de este país.

¿Qué dijo Santiago Botero sobre la captura de Nicolás Maduro?

Por su parte, el empresario y candidato presidencial Santiago Botero mencionó que Donald Trump actuó como un "presidente empresario" que cumplió sus promesas de campaña al asegurar una riqueza petrolera impresionante para su país. "Se adueñó de una riqueza impresionante casi sin disparar", destacó sobre la estrategia estadounidense y según él una de las motivaciones para hacer esta captura de Nicolás Maduro.

Así mismo, explicó que la situación del presidente colombiano, sugiriendo que, más allá del narcotráfico, Petro enfrenta riesgos legales en territorio estadounidense. Según él, este habría cometido delitos como "sedición, incitación a la desobediencia militar e interferencia en las fuerzas militares"

Finalmente, ambos candidatos coinciden en que la política exterior será un eje central en los comicios de marzo y mayo. Mientras López confía en que las instituciones colombianas garantizarán un proceso pacífico y libre en las urnas.

