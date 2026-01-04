Las retadoras palabras de Nicolás Maduro al llegar a Estados Unidos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Estados Unidos marcaron un nuevo capítulo tras su captura en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Luego de ser trasladado fuera de Venezuela en el marco del operativo militar anunciado por el presidente Donald Trump, el mandatario venezolano fue presentado ante autoridades estadounidenses, en un hecho que generó impacto político y mediático a nivel internacional.

Las fotografías difundidas muestran a Maduro escoltado por agentes federales, con esposas y bajo estrictas medidas de seguridad, durante su llegada a territorio estadounidense. En las imágenes, que circularon horas después del anuncio oficial, se observa al mandatario visiblemente controlado, vestido con ropa cómoda y portando elementos de seguridad visual y auditiva, en línea con los protocolos aplicados en traslados de alto riesgo.

De acuerdo con lo informado por el propio gobierno estadounidense, este primer registro visual buscó confirmar que Maduro ya se encontraba bajo custodia de las autoridades federales, tras haber sido trasladado desde el buque militar en el que permaneció retenido luego de su captura.



Nicolás Maduro y sus retadoras palabras

Uno de los aspectos que más llamó la atención en estas primeras imágenes y reportes fue el primer intercambio verbal de Nicolás Maduro con agentes de la DEA, encargados de su custodia inicial. El mandatario venezolano pronunció la frase “Happy New Year” al momento de ser recibido por los funcionarios estadounidenses, un gesto que contrastó con la gravedad del escenario político y judicial que enfrenta.

Ese breve comentario fue interpretado como un acto de ironía o serenidad en medio de un contexto de máxima tensión, marcado por acusaciones judiciales y un proceso que apenas comienza. El intercambio, aunque corto, fue destacado por el propio Trump durante su discurso, al referirse a la actitud de Maduro tras quedar bajo control de las autoridades estadounidenses.

Las imágenes difundidas cumplen un papel clave en el relato oficial de Estados Unidos, al mostrar que el traslado y la custodia se realizaron sin incidentes y bajo control total de las fuerzas federales. Al mismo tiempo, estas fotografías se convirtieron en un símbolo del giro radical que atraviesa la crisis venezolana.

Mientras en Venezuela continúan las reacciones políticas y los llamados a movilización desde sectores afines al chavismo, la llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos y la difusión de sus primeras imágenes bajo custodia consolidan un escenario inédito, cuyas consecuencias legales, diplomáticas y regionales aún están en desarrollo.