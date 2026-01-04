Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CIFRAS DEL ATENTADO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
FUTURO DE NICOLÁS MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Las retadoras palabras de Nicolás Maduro al llegar a Estados Unidos

Las retadoras palabras de Nicolás Maduro al llegar a Estados Unidos

Se revelaron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en territorio estadounidense. El mandatario venezolano no dudó en lanzar un mensaje retador que desató reacciones inmediatas

Portadas la kalle pagina web (20).jpg
Retadoras palabras de Maduro
Foto de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Estados Unidos marcaron un nuevo capítulo tras su captura en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Luego de ser trasladado fuera de Venezuela en el marco del operativo militar anunciado por el presidente Donald Trump, el mandatario venezolano fue presentado ante autoridades estadounidenses, en un hecho que generó impacto político y mediático a nivel internacional.

Las fotografías difundidas muestran a Maduro escoltado por agentes federales, con esposas y bajo estrictas medidas de seguridad, durante su llegada a territorio estadounidense. En las imágenes, que circularon horas después del anuncio oficial, se observa al mandatario visiblemente controlado, vestido con ropa cómoda y portando elementos de seguridad visual y auditiva, en línea con los protocolos aplicados en traslados de alto riesgo.

De acuerdo con lo informado por el propio gobierno estadounidense, este primer registro visual buscó confirmar que Maduro ya se encontraba bajo custodia de las autoridades federales, tras haber sido trasladado desde el buque militar en el que permaneció retenido luego de su captura.

Lee también

  1. Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Foto: imagen tomada YouTube
    Internacional

    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?

  2. Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump
    Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump

Nicolás Maduro y sus retadoras palabras

Uno de los aspectos que más llamó la atención en estas primeras imágenes y reportes fue el primer intercambio verbal de Nicolás Maduro con agentes de la DEA, encargados de su custodia inicial. El mandatario venezolano pronunció la frase “Happy New Year” al momento de ser recibido por los funcionarios estadounidenses, un gesto que contrastó con la gravedad del escenario político y judicial que enfrenta.

Ese breve comentario fue interpretado como un acto de ironía o serenidad en medio de un contexto de máxima tensión, marcado por acusaciones judiciales y un proceso que apenas comienza. El intercambio, aunque corto, fue destacado por el propio Trump durante su discurso, al referirse a la actitud de Maduro tras quedar bajo control de las autoridades estadounidenses.

Publicidad

Las imágenes difundidas cumplen un papel clave en el relato oficial de Estados Unidos, al mostrar que el traslado y la custodia se realizaron sin incidentes y bajo control total de las fuerzas federales. Al mismo tiempo, estas fotografías se convirtieron en un símbolo del giro radical que atraviesa la crisis venezolana.

Mientras en Venezuela continúan las reacciones políticas y los llamados a movilización desde sectores afines al chavismo, la llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos y la difusión de sus primeras imágenes bajo custodia consolidan un escenario inédito, cuyas consecuencias legales, diplomáticas y regionales aún están en desarrollo.

Publicidad

Te puede interesar:

  1. Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”
    Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”
    Foto: imagen tomada de YouTube
    Internacional

    Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”

  2. Nicolás Maduro, quién es y qué cargos enfrenta
    ¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro y los cargos por los que serán juzgado?
    Foto: Instagram de Nicolás Maduro
    Internacional

    Por qué fue capturado Nicolás Maduro en EE.UU. y los cargos por los que será juzgado

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nicolás Maduro

Donald Trump

Venezuela