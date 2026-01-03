¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro en EE.UU. y los cargos por los que será juzgado?

El 3 de enero de 2026 según declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ofensivas militares coordinadas en diversas zonas del país.

Esta operación, descrita por Washington como un esfuerzo conjunto con las fuerzas del orden, incluyó bombardeos en la capital, Caracas, y otras localidades estratégicas durante la madrugada.

A pesar de la contundencia del anuncio, el escenario actual está teñido de una profunda incertidumbre. Mientras Trump asegura que la captura es un hecho, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente que se desconoce el paradero del mandatario y exigió de manera inmediata una "prueba de vida".



Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció una "agresión militar" y activó un decreto de estado de conmoción exterior, movilizando a la totalidad de las fuerzas armadas para proteger lo que consideran una violación flagrante a su soberanía.

Si se confirma que Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, su destino no será una mesa de negociación diplomática, sino un banquillo en una corte federal de Nueva York.



¿Cuáles son los cargos que tiene Nicolás Maduro?

Desde marzo de 2020, el Distrito Sur de Nueva York mantiene un robusto expediente criminal en su contra por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra.

Las investigaciones estadounidenses señalan a Maduro como el líder del denominado "Cártel de los Soles", una organización criminal integrada por altos mandos del gobierno venezolano que habrían convertido las instituciones del Estado en herramientas para el tráfico de drogas a gran escala.

Según la fiscalía, este grupo no solo facilitó el tránsito de entre 200 y 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos —lo que representa más del 10% de la producción global—, sino que también negoció directamente con las FARC para intercambiar cargamentos por armamento militar.

En este proceso judicial, Maduro no comparecería con los privilegios de un jefe de Estado, sino como un acusado penal que enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

El caso ya cuenta con antecedentes de peso, como el del exgeneral Hugo Armando Carvajal Barrios, quien se declaró culpable en 2025 de conspirar para apoyar a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

La caída de Maduro ocurre tras años de denuncias sobre su legitimidad y respeto a los derechos humanos. Aunque asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez en medio de acusaciones de fraude, su permanencia se volvió insostenible tras los comicios de julio de 2024.

En esa elección, las actas verificadas por la oposición y organismos internacionales dieron la victoria a Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, ignoró los resultados, sumiendo al país en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como "prácticas de terrorismo de Estado".

El legado del régimen que ahora parece tambalearse está marcado por cifras no muy alentadoras:

Más de 18,000 detenciones políticas documentadas desde 2013.

Un éxodo masivo de casi 8 millones de personas, equivalente a un tercio de la población total, huyendo de la persecución y la emergencia humanitaria.

Investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad desde 2014.

El Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense reportó no haber sido notificado previamente sobre las acciones militares en Venezuela, lo que ha encendido un debate sobre los límites constitucionales del poder presidencial para ordenar ataques de esta magnitud sin el aval explícito del Congreso.

