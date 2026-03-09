Alerta del Invima por producto muy comprado para niños: podrían tener problemas de salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía sobre la comercialización del producto Hansure Kids, el cual se estaría ofreciendo en diferentes canales de venta sin contar con el registro sanitario requerido para su distribución en Colombia.

La advertencia fue publicada este 9 de marzo de 2026, luego de que la entidad revisara la información utilizada en la promoción de este producto y detectara inconsistencias en los datos presentados ante los consumidores.

Puedes leer: Alerta sanitaria en Colombia por famosa marca de agua; Invima pide suspender su consumo ya



De acuerdo con el informe del Invima, Hansure Kids no figura dentro de la base de medicamentos o productos autorizados por la entidad, lo que significa que no ha pasado por los procesos oficiales de evaluación sanitaria exigidos en el país.

El registro sanitario que aparece en la publicidad no es válido

Uno de los puntos que más llamó la atención de las autoridades sanitarias tiene que ver con el número de registro que aparece en la publicidad del producto.

Publicidad

Según explicó el Invima, en la promoción de Hansure Kids se menciona el código M-810329-6 como supuesto registro sanitario. Sin embargo, tras revisar la base de datos oficial, la entidad confirmó que ese número no corresponde a una codificación aprobada en Colombia.

Esto significa que el producto estaría utilizando una numeración que no ha sido emitida por la autoridad sanitaria, situación que llevó a clasificarlo como producto fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

Publicidad

Además, durante la verificación realizada por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, se encontró que el establecimiento Laboratorio Pronarcol, mencionado en la promoción del producto, tampoco aparece registrado dentro de los listados oficiales del Invima.

Invima alerta por producto fraudulento para niños /Foto: INVIMA

Riesgos para la salud por consumir productos sin autorización

La entidad también advirtió que el consumo de productos que no cuentan con registro sanitario puede representar riesgos para la salud, debido a que no se tiene certeza sobre su procedencia ni sobre las condiciones en las que fueron fabricados.

Al no haber pasado por procesos de evaluación oficial, se desconoce la composición real del producto, así como los estándares de calidad que pudieron haber sido utilizados durante su elaboración.

Entre los posibles efectos adversos que podrían presentarse con este tipo de productos, el Invima mencionó:



Problemas gastrointestinales

Obstrucción intestinal

Episodios de hipoglucemia

Interacciones con medicamentos o alimentos

Por esta razón, la entidad recomendó a la ciudadanía evitar la compra o el consumo de Hansure Kids mientras no exista una autorización sanitaria válida en el país.

Recomendaciones del Invima para la ciudadanía

Tras emitir la alerta, el Invima pidió a los ciudadanos tomar algunas medidas preventivas frente a este tipo de productos que circulan sin control sanitario.

En primer lugar, la entidad recomienda no adquirir Hansure Kids ni consumirlo bajo ninguna circunstancia, especialmente si se encuentra disponible en plataformas digitales, redes sociales o canales de venta no autorizados.

Publicidad

En caso de que alguna persona lo esté utilizando actualmente, el organismo sanitario sugiere suspender su uso de inmediato.

También invitó a los ciudadanos a reportar cualquier información relacionada con la comercialización del producto o posibles reacciones adversas a través del correo electrónico oficial invimafv@invima.gov.co .

Publicidad

Este tipo de reportes permiten a las autoridades realizar un seguimiento más rápido y fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria en el país.

Puedes leer: LINK para verificar si tu esmalte semipermanente tiene aval INVIMA; unos provocan cáncer

Cómo verificar si un producto tiene registro sanitario

El Invima recordó que cualquier persona puede verificar si un medicamento, suplemento o producto relacionado con la salud cuenta con autorización oficial.

Para hacerlo, basta con ingresar al portal de consulta de registros sanitarios disponible en la página web del Invima, donde se puede buscar el número de registro o el nombre del producto.

Este sistema permite confirmar si un producto está aprobado para su comercialización en Colombia y si cumple con las normas establecidas por la autoridad sanitaria.

La entidad reiteró la importancia de adquirir medicamentos y productos relacionados con la salud únicamente en establecimientos autorizados, y de verificar siempre la información oficial antes de consumirlos.

