Zambrano, ganador de El Desafío, cuenta que casi le quita la vida a su padrastro por su mamá

Anthony José Zambrano, el reconocido medallista olímpico de plata en Tokio 2020 y ganador del reality Desafío Siglo XXI, decidió hablar sobre su vida personal para un capítulo de Los Informantes, en el cual reveló un momento de su infancia que lo llevó a casi tomar una decisión que casi se arrepiente.

El atleta colombiano confesó durante este espacio que, a sus 10 años, estuvo a punto de cometer un acto irremediable para proteger a su madre, esto debido a la compleja situación que se encuentraba viviendo con su familia. Manifestando que estuvo cerca de quitarle la vida a su padrastro.

"Yo casi cometo una desgracia a los 10 años", recordó el deportista. El detonante fue una agresión física de su padrastro contra su madre precisamente el día de su cumpleaños, ante la impotencia y el dolor de ver el maltrato, el pequeño Anthony tomó una decisión drástica.



"Me acuerdo que cogí un mata ganado... yo lo iba apuñalear para matarlo". Pese a eso explicó que el incidente no pasó a mayores en ese momento, marcó profundamente su carácter y su determinación de no permitir más abusos en su familia.

¿Qué más reveló Zambrano sobre su infancia?

Zambrano también se refirió al final que tuvo aquel hombre que ensombreció su niñez. Con una visión particular sobre la justicia y el destino, el atleta afirmó que quienes intentan hacerle daño terminan sufriendo consecuencias graves. “Murió como un perro, como un cerdo", luego de que su propio hijo le propinara un golpe mortal con un palo en la frente.

Anthony reveló que su progenitor nunca quiso darle su apellido a pesar del evidente parecido físico entre ambos. "Él me negó y yo soy igualito a mi padre", sentenció el atleta, añadiendo que el hombre que es su padre biológico perdió la vida cuando él tenía 5-6 años de vida.

Tras superar lesiones que le impidieron brillar en París 2024, Zambrano encontró en el Desafío Siglo XXI una forma de revalidar su espíritu competitivo, llegando a la final, ganandola y compartiendo su historia de superación junto a otros atletas como "Rata"

Hoy, además de sus emprendimientos en bienes raíces y una línea de gorras, mantiene su mirada fija en un objetivo claro: repetir una medalla olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028

