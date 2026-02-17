Cuánto le dará Zambrano a Myrian luego de ganar el Desafío, ¿cumplirá la promesa?

Zambrano no solo se llevó la copa del Desafío Siglo XXI, también quedó en el centro de la conversación por una promesa que había hecho desde antes de llegar a la final: compartir el premio con su compañera Myrian.

Sin embargo, el resultado de la competencia cambió el panorama económico y abrió la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto dinero le dará realmente?

La Gran Final se dividió en dos partes. En la primera, disputada en el Box Negro, Rata y Valentina se quedaron con 600 millones de pesos y una motocicleta. Esa victoria les dio una ventaja para la travesía, pero el título definitivo se definía en el recorrido desde Tobia hasta Cartagena.

En esa segunda fase, Zambrano y Myrian lograron llegar primero a la copa, lo que le permitió al atleta poner su nombre en el trofeo y asegurar el premio correspondiente a esa etapa.

¿Cómo se repartirá el dinero del premio?

Antes de conocerse el desenlace, Zambrano había explicado que su idea era repartir el dinero en tres partes: primero darle un porcentaje a Rosa y Leo, a quienes considera su familia dentro del programa, y luego dividir el resto en partes iguales con Myrian. Ese cálculo lo había hecho pensando en los 1.200 millones de pesos totales del premio mayor.

Sin embargo, con el resultado final, el reparto se ajusta. Zambrano se quedó con el monto correspondiente a la segunda fase y con lo que acumuló en los últimos ciclos del juego. Aun así, el deportista fue claro en que no piensa cambiar su palabra y que Myrian recibirá la mitad de lo que a él le corresponde.

Cuánta plata ganó Zambrano en el Desafío /Foto: Desafío

“Lo prometido es deuda”, aseguró en una entrevista tras la final. Según explicó, Myrian fue clave durante todo el proceso, no solo en la última prueba, sino en los momentos más difíciles de la competencia. Recordó que ella estuvo a su lado cuando pensó en retirarse y cuando la presión del juego era más fuerte.

Para Zambrano, cumplirle a su compañera es una forma de reconocer su trabajo dentro del reality. Por eso insiste en que el reparto será equitativo una vez entregue la parte prometida a Rosa y Leo. De lo que quede, Myrian recibirá la mitad.

Qué hará Myrian con su parte del premio

Myrian también habló sobre el destino que le daría al dinero. Contó que su prioridad es mejorar su vivienda, viajar con su hijo y dar un paso importante en su proyecto personal: abrir un negocio que le permita tener ingresos estables a futuro.

La competidora aseguró que su paso por el Desafío no solo le dejó visibilidad, sino también la posibilidad de organizar mejor su vida económica. Para ella, el dinero representa una oportunidad de cambio real, más allá de la experiencia televisiva.