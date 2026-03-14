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Este fue el millonario regalo que recibió la hija de Andrea Valdiri por sus 15 años

La creadora de contenido barranquillera sorprendió a su hija con un millonario regalo, que la joven recibió con evidente felicidad.

hija de Andrea Valdiri recibió un Minicooper
Este fue el millonario regalo que recibió la hija de Andrea Valdiri por sus 15 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

La celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri, se ha consolidado como uno de los eventos más comentados en las redes sociales. Tanto es así que la festividad tuvo lugar en la exclusiva ciudad de Cartagena de Indias, no solo destacó por su despliegue técnico y musical, sino por el millonario regalo que la joven recibió de manos de su madre, valorados en una cantidad exagerada de dinero.

Todo comenzó la mañana del 3 de marzo, día oficial del cumpleaños de Isabella. En la intimidad de un lujoso hotel en Cartagena, Andrea Valdiri entregó a su hija un reloj de la prestigiosa casa francesa Cartier, específicamente el modelo Baignoire, este accesorio de alta gama está elaborado en oro, zafiro y piel de becerro, con un valor comercial que asciende a los 43 millones 200 mil pesos.

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Sumado a esto, la creadora de contenido, explicó que conseguir la pieza fue un reto, ya que no se encontraba disponible en Colombia y tuvo que ser importada desde otro país para cumplir el sueño de la quinceañera. “Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve... este reloj no marca solo horas, marca momentos, recuerdos y aprendizajes”.

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¿Cuál fue el regalo más costosó que recibió la hija de Andrea Valdiri?

De igual forma, se conoció que el clímax de la celebración llegó durante la fiesta principal en el Teatro La Serrezuela. Ante la presencia de varios invitados y bajo una producción de "todo lo alto", se proyectó una cuenta regresiva en una pantalla gigante instalada en la terraza del centro comercial.

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Al llegar a cero, entre fuegos artificiales que iluminaron el cielo cartagenero, se reveló el regalo principal, el cual fue un automóvil Mini Cooper último modelo. De acuerdo con especialistas este vehículo tiene un precio aproximado de 154 millones de pesos, dependiendo de sus especificaciones técnicas.

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Tanto es así que muchos seguidores quedaron sorprendidos por el regalo que recibió la hija de Andrea Valdiri, que comentaron esto en redes sociales. Mientras la influencer de Barranquilla mostró lo feliz que estaba su primogénita del regalo que recibió

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Por otro lado, se conoció que el evento no escatimó en entretenimiento y varios artistas fueron los encargados de amenizar la noche incluyó a figuras como Mr. Black, Rafa Pérez, Yuranis León y Jader Tremendo. Además, Isabella recibió saludos personalizados de estrellas y figuras digitales como J Balvin y el streamer WestCol.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Mientras algunos destacaron la "buena crianza" y la "nobleza" de la hija de Andrea Valdiri, otros centraron su atención en la generosidad de la creadora de contenido, quien inició su carrera como bailarina antes de convertirse en un fenómeno digital.

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