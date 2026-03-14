Carlos Vives está de luto por dolorosa pérdida de ser querido; así se despidió

La industria del entretenimiento está sacudida tras confirmarse el fallecimiento de Manuel José Riveira Farfán, conocido cariñosamente como 'Mane', quien fue muy importante en la carrera de Carlos Vives. El reconocido productor musical y exmánager del artista samario partió el pasado jueves 12 de marzo a los 64 años de edad.

Riveira Farfán apoyó en los primeros pasos de Carlos Vives. Su fallecimiento se produjo en su residencia ubicada en la Avenida del Libertador, en Santa Marta, donde se encontraba en proceso de recuperación tras enfrentar diversos quebrantos de salud que lo aquejaron en los últimos meses.

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Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria, 'Mane' se destacó por acompañar a Vives en momentos críticos donde el apoyo de la industria era escaso. Tanto es así que su visión fue clave para el éxito de álbumes icónicos que redefinieron el sonido colombiano, tales como "Clásicos de la Provincia" y "El rock de mi pueblo".



¿Cómo despidió Carlos Vives a Manuel José Riveira?

Una vez se conoció la noticia, en declaraciones recientes para el medio Caracol Radio, Carlos Vives recordó con nostalgia a Manuel: “Yo recuerdo haber visto a Manuel desde que tengo uso de razón... sentí que Manuel podía ser ese mánager que manejara todo lo que estábamos empezando a aprender”.

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De igual forma, explicó que recibió la noticia de la partida de su mentor mientras se encontraba en España, y explicó que curiosamente en este país fue testigo de sus primeras presentaciones internacionales junto a Ribeira. Tanto es así que para este mismo medio explicó, este hecho representa el cierre de este capítulo.

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“Es curioso recibir esta llamada en el lugar donde estoy, porque la primera vez que oíste hablar de Manuel fue cuando cantamos por primera vez en España. Es como el cierre de un ciclo de momentos muy bonitos y también difíciles dentro de la industria”, recordó el cantante con nostalgia.

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Manuel José Riveira Farfán y Carlos Vives Foto: imagen tomada de redes sociales

Por otro lado, se conoció que en su natal Santa Marta ‘Mane’, era reconocido como un promotor incansable de la riqueza cultural y el arte local. Actuó como un mentor para las nuevas generaciones que buscaban hacerse un espacio en la música, convirtiéndose en un pilar del sector cultural de la región.

Ante esto, se espera que en los próximos días la ciudad se prepare para despedir a un hombre que, tras bambalinas, ayudó a poner el nombre de Colombia en lo más alto de las listas mundiales de artistas.

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