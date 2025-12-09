Carlos Vives se quiebra ante sus seguidores por inesperada despedida: “Se nos fue”

Una de las figuras colombianas más influyentes en la escena internacional y nacional, es Carlos Vives debido al estilo musical que comparte con cada una de sus presentaciones. Al punto que logró ganar varios reconocimientos y distinciones debido a su impacto mediático.

Sin embargo, pese a que el samario suele ser centro de noticias por su ámbito profesional, recientemente fue foco de miradas por una inesperada publicación que realizó en redes sociales, despidiendo del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico.

De igual forma, varios medios de Puerto Rico comentaron que Ithier llevaba varios días enfrentando problemas en los pulmones, situación que fue deteriorando su estado hasta su fallecimiento en su residencia.



Recordemos que Rafael Ithier es autor de temas como Ojos Chinos, Brujería, No hay cama pa’tanta gente, Un verano en Nueva York, Aguacero’, Timbalero, Te regalo el corazón, entre muchos otros temas que hicieron vibrar a los salseros.



Ante esta partida, muchos colegas de Rafael decidieron usas sus redes sociales para compartir el mensaje de condolencia, dentro de ellos los integrantes de la orquesta caleña Guayacán, quienes afirmaron que: "Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Don Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz”

Por lo cual, Vives usó sus redes sociales con más de 8.3 millones de seguidores para despedirse con un mensaje contundente, el cual se evidenciaba su tristeza por la pérdida de artista de Puerto Rico.



¿Cuál fue el mensaje de Carlos Vives a la partida de Rafael Itheir?

A través de su cuenta de Instagram compartió una historia con sus seguidores que lamentaba la pérdida tan importante para toda la industria de la salsa. Donde compartió una imagen del artista, además de un mensaje emotivo donde exaltó el legado que dejó antes de su partida.

Puedes leer: Luly Bossa reveló el verdadero motivo por el que lleva más de 17 años soltera

Publicidad

“Se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Disfruté de todas sus canciones y de su universidad de la salsa… y yo para él era simplemente El Gallito. Gracias, Rafael. Gracias, Puerto Rico. Larga vida a su legado”, comentó.

Foto: imagen tomada de @carlosvives

Publicidad

Por otro lado, Carlos Vives también fue noticia por tener participación en la canción del Mundial 2026, “Somos Más”, en la cual está busca transmitir los mensajes de celebración, unidad, libertad y sentimiento de pertenencia, donde se busca resaltar la diversidad cultural del mundo.