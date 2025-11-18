Luly Bossa relata incómodo momento como ‘novia’ de Carlos Vives: “Me tocaba pegarle"

Una de las celebridades más recordadas por su pasó en la televisión nacional es Luly Bossa, debido a que gracias a su carisma, talento y presencia conquistó el corazón de los televidentes a lo largo de su carrera. Sin embargo, en las últimas horas la artista revivió uno de los momentos más incómodos que tuvo con Carlos Vives.

Durante una entrevista en el pódcast de Laura Acuña, Luly Bossa causó curiosidad a sus seguidores debido a que decidió hablar sobre su trayectoria y los momentos que marcaron su vida. Además de tocar los temas relacionados con la partida de su hijo.

En una parte de la conversación, la actriz revivió aquella época actoral donde los famosos eran reconocidos por los medios nacionales. Donde ella mencionó que parecía no estar incluida en este círculo cercano. Al punto que Luly Bossa afirmó que estaba enfocada en hacer su carrera.



“Nunca me invitaban a esas vainas. Sí sabía que había lugares en los que se reunían y ajá, pero nunca estuve”, comentó. Además recordó un instante en su carrera donde compartió con Carlos Vives dentro de una producción nacional, al punto que tuvo que ser novia del reconocido cantante.



¿Cómo fue la experiencia de Luly Bossa como ‘novia’ de Carlos Vives?

Durante la entrevista, Luly Bossa comentó que hubo una época en donde realizó varias series para Caracol Televisión y explicó que por esto tuvo la posibilidad de trabajar junto a Carlos Vives.

“Cuando terminó Navarro empiezo a hacer puras vainas con Caracol. Inclusive, hice ‘Contravía’ con Carlos Vives. Él venía de hacer ‘Gallito Ramírez’, él estaba en la cúspide, un programa con gente súper talentosa y yo era la novia de Carlos”, dijo en su entrevista con Laura Acuña.

Sumado a esto, explicó que tuvo una escena en donde tenía que darle un golpe al cantante. “La primera escena era que Carlos Vives me besaba y yo le pegaba una cachetada. Nos tocó hacer la escena ocho veces. Me tocaba pelear, pegarle de verdad”, explicó la cantante, donde resaltó que tuvo miedo de la reacción ante esto.

No obstante, reafirmó que ya el artista vallenato había construido un recorrido en los medios nacionales, por lo que no era un instante pasajero. “Ya había hecho Gallito, estaba muy arriba. También ‘Tuyo es mi corazón’”, dijo Luly Bossa con su experiencia con Carlos Vives.

De igual forma, la artista aprovechó la entrevista para plasmar su sentido del humor y su estilo, contando esta experiencia laboral que también hace parte de su historia dentro del mundo artístico, donde ya lleva 40 años.