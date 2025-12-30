Famosa publica foto besando a Ricky Martín, le desea feliz cumpleaños y expone "delito"

Una imagen publicada en redes sociales bastó para que Eglantina Zingg y Ricky Martin volvieran a ser tema de conversación. La actriz y modelo venezolana compartió una fotografía muy cercana con el cantante puertorriqueño para felicitarlo por su cumpleaños, un gesto que de inmediato despertó reacciones, comentarios y viejos rumores que nunca han terminado de desaparecer.

La publicación apareció en las historias de Instagram de Zingg el pasado 24 de diciembre. En la imagen, ambos aparecen dándose un beso corto y espontáneo, acompañado de un mensaje afectuoso con el que la venezolana celebró los 54 años del artista. De fondo, sonaba uno de los temas más reconocidos del boricua, “Livin’ la vida loca”, lo que le dio a la escena un aire aún más personal y nostálgico.

Aunque la imagen estuvo disponible solo por unas horas, fue suficiente para que se difundiera rápidamente en otras plataformas y portales de entretenimiento. El motivo no fue solo la foto en sí, sino la historia que existe detrás de la relación entre Zingg y Ricky Martin, una cercanía que lleva años siendo observada con lupa por seguidores y medios.

Desde hace mucho tiempo, ambos se han mostrado juntos en distintos momentos de la vida pública y privada. Han coincidido en conciertos, reuniones sociales, celebraciones familiares y encuentros fuera de cámaras. Esa cercanía constante ha hecho que su vínculo sea visto como algo más profundo que una simple amistad ocasional, aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones que vayan más allá del cariño y la confianza mutua.

Famosa publica foto besando a Ricky Martín

Uno de los temas que más ha alimentado las conversaciones es la supuesta conexión de Eglantina Zingg con los hijos de Ricky Martin, especialmente con los gemelos Valentino y Matteo. Durante años, han circulado versiones que señalan que la venezolana habría tenido un papel clave en la llegada de los niños a la vida del cantante. Sin embargo, ese punto nunca ha sido confirmado públicamente y siempre ha quedado en el terreno de la especulación.

¿Guarda un secreto de Ricky Martin?

La foto de cumpleaños volvió a poner ese tema sobre la mesa. En redes sociales, muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que ambos se muestran juntos, mientras otros recordaron las teorías que han acompañado su relación desde hace más de una década. La foto decía "compañero de crimen", pero claramente sería bromeando. Comentarios sobre la confianza, la complicidad y el cariño entre los dos se multiplicaron, demostrando que el interés del público sigue intacto.

Eglantina Zingg, por su parte, ha mantenido una carrera constante en televisión y medios internacionales, mientras que Ricky Martin continúa siendo una de las figuras latinas más influyentes de la música a nivel mundial. A pesar de sus agendas, ambos han logrado mantener una relación cercana que no depende de apariciones forzadas ni estrategias mediáticas.

Lo que más llamó la atención de esta publicación fue su tono natural. No hubo anuncios, aclaraciones ni mensajes extensos. Solo una imagen y una frase sencilla que dejó todo a interpretación del público. Ese detalle, lejos de apagar los comentarios, los avivó aún más, especialmente entre quienes siguen de cerca cada movimiento del artista.