Reciclador de Bosa pierde la vida tras negarse a pagar extorsión; estaba con su hijo

En la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, una familia está en medio de una difícil situación luego del fallecimiento de un reciclador que se negó a pagar una exigencia económica que le hicieron desde hace más de un año.

Lo ocurrido, según informes, genera preocupación entre vecinos y representantes de la comunidad, quienes siguen pendientes de las amenazas que persisten contra este grupo familiar.

Según relatos de allegados, desde diciembre de 2024 personas desconocidas comenzaron a comunicarse con la familia para pedirles 60 millones de pesos a cambio de permitirles trabajar con normalidad en la bodega de reciclaje que manejan en el sector de Primavera.



La familia decidió no acceder a esas exigencias, pero con el tiempo al parecer la situación se volvió tensa y peligrosa.



Conflicto por exigencias económicas y consecuencias

Durante el 2025, los miembros de esta familia recibieron llamadas y mensajes con amenazas constantes, en los que quienes se comunican les exigen el pago asegurando que seguirán con consecuencias si no lo hacen.

En medio de la presión, el 23 de diciembre se presentó un hecho lamentable, puesto que el reciclador identificado como Jonathan Sánchez, de 25 años, falleció tras un episodio violento vinculado con la situación que venía enfrentando su grupo familiar.

Una persona cercana, Lilian Méndez, comentó en una entrevista a Noticias Caracol, que no solo perdieron a este familiar que se enontraba con su hijo y otros menores de edad, sino que incluso las llamadas intimidantes continúan.

Además, que mencionan a los hijos de Jonathan, lo que ha obligado a la familia a tomar medidas extremas, como esconder a sus hijos por temor a más situaciones de riesgo.

El momento en que la volvieron a amenazar fue captado por cámaras y el mensaje intimidante decía: “vamos a caer como ladrón en la noche, pero ahora sí te vamos a dar. Me le das saludo a Oscar y Estefanía (hijos de la víctima)”.

Por otro lado, la violencia no se limitó a un solo momento. En otra oportunidad, según testigos, un reciclador que llegó al lugar a vender cartón resultó herido por disparos mientras se encontraba en el sitio.

Según lo relatado por la familia, quienes atacaron se movilizaban en moto y realizaron disparos sin importar que hubiera personas trabajando o cerca de niños.

Debido a la continuada presión y el temor por la seguridad de su grupo familiar, Lilian decidió cerrar la bodega de reciclaje y alejarse temporalmente de ese entorno, pues considera que “vale más la vida que cualquier otra cosa”.

Entre tanto, expresó que las amenazas siguen llegando y que la situación está generando un impacto emocional considerable.

La familia pidió intervención de organismos como el Gaula y la Fiscalía para que se tomen medidas que permitan frenar las amenazas y proteger su integridad.

A pesar de contar con seguridad aportada por la Policía, las comunicaciones intimidantes continúan, lo que mantiene la situación en incertidumbre.

Organizaciones de seguridad enfatizan sobre la importancia de reportar estos hechos a las autoridades para activar mecanismos de protección y desarticulación de estas prácticas.

