Hija de El Mencho aparece en su funeral pese a ser buscada, ¿por cuáles delitos?

La polémica volvió a encenderse en redes sociales luego de que circularan imágenes del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, realizado en Guadalajara, donde presuntamente apareció una de sus hijas.

Los videos y fotografías muestran a una joven con el cabello teñido de rubio entre los asistentes, lo que llevó a usuarios a identificarla como Laisha Michelle Oseguera González.

El servicio fúnebre se llevó a cabo en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés y posteriormente los restos fueron trasladados a un panteón de Zapopan. De acuerdo con los reportes, al lugar llegaron numerosas coronas florales y el evento se realizó bajo vigilancia para evitar alteraciones del orden. Aunque el acceso fue limitado, varias grabaciones lograron salir del recinto y se difundieron rápidamente en plataformas digitales.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente que la joven que aparece en las imágenes sea Laisha Michelle. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento sobre si ella estuvo presente durante el acto. La identificación se basa en comparaciones hechas por internautas y en versiones de algunos medios que han seguido de cerca el entorno familiar del fallecido.

Primeras imágenes del funeral de El Mencho /Foto: redes sociales

¿Por qué investigan a la hija de El Mencho?

Lo que más ha llamado la atención es que Laisha Michelle ha sido mencionada en investigaciones abiertas desde 2021, relacionadas con la desaparición de dos integrantes de la Secretaría de Marina.

Reportes periodísticos señalan que existirían órdenes de captura en su contra, aunque su estatus jurídico actual no ha sido aclarado públicamente. Esa falta de información oficial es la que ha alimentado el debate sobre cómo pudo asistir a un evento de este tipo sin que se reportara ninguna acción de las autoridades.

La Fiscalía General de la República confirmó que el cuerpo de Oseguera Cervantes fue entregado a un representante legal de la familia después de completar los trámites correspondientes, lo que permitió la realización del funeral en privado. Sobre los asistentes, la institución no ha dado detalles, lo que deja en el aire la identidad real de la mujer captada en las imágenes.

Laisha Michelle es la hija menor del matrimonio entre Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia. Nació en 2001 y, durante muchos años, se mantuvo fuera del foco mediático. Su nombre empezó a sonar con más fuerza en 2021, cuando envió una carta a una jueza en Estados Unidos solicitando una reducción de condena para su hermana Jessica Oseguera. En ese documento, se presentó como estudiante universitaria y describió a su hermana como una persona dedicada a su familia.

En esta ocasión, su supuesta aparición en el funeral reavivó la conversación sobre su paradero y su situación ante la justicia. También volvió a salir a la luz la información sobre su pareja, Cristian, conocido como “El Guacho”, quien fue detenido en 2024 en Estados Unidos por actividades ligadas al mismo grupo al que pertenecía su padre.

Recordar que Laisha fue acusada, formalmente por FGR, por el secuestro de dos marinos en el 2021 en venganza por la detención de su madre, Rosalinda… pic.twitter.com/sIzdxfjNw5 — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 2, 2026

