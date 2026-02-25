María Julissa rompe el silencio y habla de supuesta relación con El Mencho

María Julissa pasó en pocas horas a convertirse en uno de los nombres más comentados en redes sociales. La creadora de contenido mexicana quedó envuelta en una ola de versiones que la señalaban de tener un supuesto vínculo sentimental con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

Ante el alcance de estos mensajes, decidió salir a hablar públicamente y negar cualquier relación con esa historia.

Puedes leer: Ella es María Julissa, la hermosa mexicana novia de Mr. Stiven, ¿está embarazada?

El ruido comenzó cuando varias cuentas empezaron a compartir publicaciones que la mencionaban como una figura clave dentro de una versión no confirmada sobre la supuesta caída del capo mexicano.

La información se propagó sin respaldo oficial y terminó colocando su nombre en listas de tendencias, algo que la influencer calificó como “totalmente falso”.

Publicidad

El 23 de febrero, María Julissa usó su cuenta de Instagram para responder de forma directa. En un mensaje claro, aseguró que no tiene ningún tipo de relación con ese caso y pidió a sus seguidores no replicar contenidos sin verificar.

Según explicó, su nombre fue arrastrado a una narrativa que no tiene sustento y que se alimentó únicamente de especulaciones digitales.

Publicidad

María Julissa y Mr. Stiven TC /Foto: Instagram María Julissa

¿Quién es María Julissa?

La joven, originaria de Hermosillo, Sonora, nació el 12 de septiembre de 2000 y construyó su comunidad digital a partir de su gusto por el béisbol. Con el paso del tiempo, su contenido se amplió hacia entrenamientos, estilo de vida y colaboraciones con marcas.

Actualmente suma más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 3,8 millones en TikTok, cifras que hacen que cualquier rumor relacionado con ella se multiplique rápidamente.

Puedes leer: Mr. Stiven y Mariana Zapata, en el ojo del huracán por rumores de que terminaron su relación

En el plano personal, mantiene desde 2025 una relación con el creador de contenido colombiano Stiven Tangarife Caicedo, conocido en YouTube como Mr. StivenTc, oriundo de Cali. Ambos han compartido momentos juntos en redes, lo que ha permitido que su vida privada sea visible para millones de personas.

María Julissa y El Mencho juntos en México; fotografías y videos Foto: Inteligencia Artificial

Publicidad

Fotos manipuladas con inteligencia artificial

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la circulación de supuestas imágenes donde María Julissa aparecía junto a El Mencho. Varias de esas fotografías, según usuarios y páginas especializadas en edición digital, habrían sido creadas o alteradas con herramientas de inteligencia artificial, mezclando rasgos de ambos para dar la impresión de que estaban juntos en un mismo lugar.

Este tipo de montajes, que cada vez son más comunes en redes sociales, generan confusión porque se presentan como si fueran reales. En el caso de la influencer, estas imágenes se convirtieron en la base de múltiples publicaciones que reforzaron el rumor sin comprobar su origen ni su autenticidad.

Publicidad

María Julissa no mostró ninguna foto que confirmara ese vínculo y reiteró que todo se trata de versiones sin fundamento. Insistió en que su vida está enfocada en su contenido, en su relación y en sus proyectos personales, no en historias ajenas que solo buscan generar impacto.

Así, la creadora de contenido enfrenta uno de los momentos más incómodos de su exposición pública, marcada por rumores que ella misma ha salido a desmentir, mientras su comunidad digital sigue atenta a cada actualización que haga sobre este episodio.