La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Qué vivan los novios? Pareja therian se propuso matrimonio en pleno concierto

¿Qué vivan los novios? Pareja therian se propuso matrimonio en pleno concierto

Una pareja therian realizó una pedida simbólica de matrimonio durante un concierto y el video se hizo viral por su puesta en escena y las reacciones del público.

Pareja therian se propuso matrimonio
Pareja therian se propuso matrimonio
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Una propuesta de matrimonio fuera de lo común ocurrió en un concierto en Argentina y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Dos hombres, caracterizados como therian, subieron al escenario durante una presentación musical y realizaron una pedida simbólica de compromiso frente al público, generando aplausos, gritos y una ola de comentarios en plataformas digitales.

Puedes leer: Así vivió Carolina Soto el fenómeno therian mientras manejaba su camioneta: "Traumatizada"

El momento se dio durante un show de la banda argentina Nuestro Romance, justo cuando interpretaban una balada romántica. En medio de la canción, los protagonistas aparecieron con máscaras de animales y colas, tomados de la mano. La escena fue planeada como parte del espectáculo y captó la atención inmediata de los asistentes.

Mientras sonaba la música, los dos hombres se acercaron uno al otro e hicieron un beso esquimal, frotando suavemente las puntas de sus narices artificiales. El público observaba expectante sin entender del todo qué iba a pasar. Segundos después, el vocalista lanzó la frase que marcó el momento: “Dijo que sí”. En ese instante, el teatro estalló en aplausos, gritos y celulares levantados para grabar lo ocurrido.

Puedes leer: Final feliz para Punch, el mono bebé que su mamá rechazó y encontró amor en un peluche

Los recién comprometidos se abrazaron y comenzaron a bailar lentamente sobre el escenario, acompañados por la banda y bajo las luces del show.

Aunque en redes se habló del “primer casamiento therian en Argentina”, lo ocurrido no fue una boda legal ni religiosa, sino una pedida de mano simbólica, pensada como un acto de expresión personal dentro de un concierto.

La banda musical se pronuncio tras la propuesta de matrimonio

El propio grupo musical compartió el video en sus redes sociales con una frase que impulsó aún más la conversación: “En Nuestro Romance el amor se autopercibe y si hay show, hay altar”. La publicación sumó miles de reproducciones en pocas horas y fue replicada por cuentas de entretenimiento y páginas virales.

El término “therian” hace referencia a personas que se identifican espiritualmente o emocionalmente con animales, una expresión que en este caso fue llevada al escenario a través de disfraces y gestos. Para los protagonistas, la propuesta fue una manera de mostrar su relación con un lenguaje propio y visible ante el público.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios celebraron el gesto y destacaron la valentía de hacer una propuesta en un escenario lleno. Comentarios como “Que viva el amor en cualquiera de sus formas” se repitieron entre quienes apoyaron la escena.

Otros, en cambio, expresaron críticas y mensajes negativos, lo que volvió a demostrar la división que suelen generar este tipo de manifestaciones públicas.

