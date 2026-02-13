Publicidad

¿Quiénes son los therian y por qué cada vez más personas hablan de ellos?

¿Quiénes son los therian y por qué cada vez más personas hablan de ellos?

Conoce qué son los therian, cómo se identifican y por qué este concepto gana presencia en redes y comunidades digitales.

¿Quiénes son los therian?
¿Quiénes son los therian?
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

El término therian ha empezado a aparecer con más frecuencia en búsquedas, redes sociales y foros digitales. Muchas personas se preguntan qué significa realmente y por qué hay quienes se definen así.

El concepto proviene de la palabra “therianthrope”, que hace referencia a la conexión entre lo humano y lo animal, pero en la actualidad se usa para describir a personas que sienten una identificación profunda con un animal específico.

Puedes leer: Joven colombiano se identifica como pantera; se le ve caminar en cuatro patas

Un therian no cree que sea físicamente un animal, sino que percibe su identidad interna, emocional o espiritual ligada a una especie concreta, como un lobo, un felino, un ave u otros animales. Esta identificación puede manifestarse de varias formas: en comportamientos, en afinidades emocionales o en la manera como interpretan ciertas situaciones de la vida diaria.

Para muchos, ser therian significa sentir que su forma de pensar o reaccionar se parece a la del animal con el que se identifican. Algunos describen momentos llamados “shifts”, en los que se sienten más conectados con esa identidad animal, ya sea a nivel emocional o mental. Esto no implica actuar como un animal en todo momento, sino experimentar una sensación interna de cercanía con esa naturaleza.

¿Cuál es el origen de los therian?

El origen moderno del término se remonta a comunidades en internet de finales de los años noventa, donde personas con estas experiencias empezaron a compartir lo que sentían.

Con el tiempo, se formaron espacios virtuales donde intercambian historias, explicaciones y formas de entender su identidad. Hoy en día, plataformas como TikTok, Instagram y foros especializados han hecho que el tema sea más visible para el público general.

Existen diferentes tipos de therian, según el animal con el que se identifiquen. Algunos hablan de therians de lobo, otros de felino, aves, reptiles o animales marinos. También hay quienes sienten conexión con más de un animal. Cada experiencia es distinta, y no hay una sola manera “correcta” de ser therian.

Es importante aclarar que el therianismo no es un juego ni un disfraz. Para quienes se identifican así, se trata de una parte seria de su identidad. Muchos dicen que esta conexión les ayuda a comprender mejor sus emociones, su forma de relacionarse con los demás y su manera de ver el mundo.

Puedes leer: Increíble: Ella es Maryam, la mujer que tiene 500 gatos

¿Los therian qué comen?

En la vida cotidiana, la mayoría de los therians llevan una vida normal: trabajan, estudian y se relacionan como cualquier otra persona. La diferencia está en cómo se perciben a sí mismos a nivel interno.

Algunos usan accesorios simbólicos, como collares o pulseras, para representar su animal, mientras otros prefieren mantener su identidad en espacios privados o digitales.

¿Quiénes son los therian?
¿Quiénes son los therian?
IA

Las preguntas más comunes giran alrededor de si se trata de una creencia, un estilo de vida o una forma de expresión personal. Para la mayoría de quienes se identifican como therian, es una mezcla de experiencia emocional y sentido de pertenencia.

Los therian no tienen una dieta especial ni comen como animales. Comen lo mismo que cualquier persona: comida normal de humano.

Ser therian no significa alimentarse como el animal con el que se identifican. Por ejemplo:

  • Un therian que se identifique con lobo no come carne cruda por eso.
  • Uno que se identifique con ave no come semillas todo el día.
  • Uno que se identifique con felino no caza ni se alimenta como gato

