Insólito caso de una mujer en Estados Unidos que dice ser un perro

Meow Dalyn, una joven estadounidense, ha causado sensación en lasredes socialesal revelar que vive como un perro. A pesar de las críticas, esta peculiar joven no duda en mostrar su singular estilo de vida, que incluye dormir en una jaula, hacer sus necesidades al aire libre y ser recompensada con galletas para perros por buen comportamiento.

En una entrevista con el programa radial australiano The Kyle & Jackie O Show, Meow Dalyn, quien se autopercibe como un perro, afirmó: "Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro". Además, reveló que disfruta de tener mantas y almohadas de colores pastel en la jaula donde duerme cada noche.

"Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", expresó Dalyn sobre su peculiar estilo de vida.

Esta joven mujer tiene en su cuenta de Twitch e Instagram más de 15 mil seguidores, con quienes comparte casi a diario sus hábitos como perro, dentro de los cuales están los típicos juegos de buscar y roer huesos, por lo que recibe miles de “me gusta”.

“Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas, además también dijo que otra de sus comidas favoritas es el pollo desmenuzado, galletas y cecina.

A pesar de las críticas y el desconcierto que pueda generar su comportamiento, Meow Dalyn ha ganado decenas de miles de seguidores en las redes sociales, donde la apoyan y alientan en su autenticidad.

"No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro", cierra Dalyn sobre la conmoción de la gente cuando la ven públicamente actuando como un cachorro.

Con un par de orejas de perro de imitación y un collar, Dalyn se refiere a sí misma como "chica perro" y "e-puppy", demostrando que cada uno tiene el derecho de vivir como se sienta más cómodo, siempre y cuando no moleste a nadie.

Finalmente, hay quienes la critican de manera fuerte porque consideran que su comportamiento no esta bien y hasta se atreven a decir que necesita ayuda profesional. "Los medios no deberían darle importancia a esta mierda porque para ella todo es cuestión de atención", "Pero los perros no hablan, por lo que ella realmente no se identifica como un perro, no". Son algunos de los cometarios.

