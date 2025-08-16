Joven encuentra a una recién nacida abandonada en basurero de Montería: “pensé en mi niña”

En Montería, un dramático episodio sacudió al barrio El Edén cuando una recién nacida fue encontrada dentro de una bolsa negra en un punto de acopio de basura. La rápida reacción de un joven vecino evitó una tragedia, convirtiéndose en el héroe inesperado de la jornada.

La historia, que parecía destinada a la desgracia, terminó con un desenlace alentador: la bebé fue rescatada a tiempo y hoy se encuentra estable bajo supervisión médica.

El hallazgo en el basurero que conmovió a Montería

El jueves en la mañana, Joel Agamez Lozano acompañaba a su padre cuando escuchó un llanto inusual proveniente de un basurero del sector. Al acercarse, descubrió que el sonido salía de una bolsa que se movía ligeramente. Al abrirla, encontró a la bebé cubierta de tierra y con signos de calor extremo.

“Fue impactante. Yo tengo una niña pequeña y al ver a esa bebé pensé en mi niña. No podía quedarme de brazos cruzados”, relató Joel, aún conmovido.

De inmediato, pidió ayuda a las personas cercanas y alertó a las autoridades. Minutos después, llegaron al lugar los policías Luis Padilla Berrocal y Edwin Enrique Sierra, quienes verificaron que la menor presentaba signos vitales. Sin perder tiempo, coordinaron su traslado al hospital San Jerónimo, donde recibió atención médica urgente.

Publicidad

Los médicos confirmaron que la recién nacida estaba fuera de peligro y en condiciones estables. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió la protección de la menor, mientras se investiga quién la abandonó.

¡Milagro! Rescatada una bebé recién nacida, abandonada al pie de un container para basuras en la calle 29 de Montería. Un hombre (foto) escuchó el llanto que salía de una bolsa, cuando se acercó notó que se movía y entró en pánico, avisó el hallazgo y La @PoliciaColombia llegó. pic.twitter.com/qx23H5KSsC — RPC 24 Noticias (@rpcradiolorica) August 15, 2025

Publicidad

Investigación tras el abandono en el basurero

La noticia se regó rápidamente en Montería y generó un debate sobre el abandono infantil. El caso tomó un giro inesperado al día siguiente, cuando una mujer se presentó asegurando ser la madre de la bebé. Las autoridades analizan la versión, mientras la comunidad exige justicia y acompañamiento psicológico para la menor.

El heroísmo de Joel ha sido destacado en redes sociales y medios locales. Su valentía, al no ignorar el llanto en el basurero, evitó lo que pudo haber sido una tragedia irreparable. “No sabía qué hacer, por eso llamé a la Policía. Ellos reaccionaron rápido y todo salió bien”, explicó el joven, según el diario El Colombiano.

El hecho también puso de relieve la importancia de la solidaridad ciudadana y la rápida respuesta de las autoridades. Gracias a esa cadena de acciones, una vida que parecía destinada a perderse en la soledad de un basurero, hoy se mantiene con esperanza y posibilidades de un futuro mejor.

Las autoridades de Montería continúan con la investigación y hacen un llamado a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono infantil, recordando que existen rutas de atención para proteger la vida y el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad.

Te puede interesar: Grave accidente en Bogotá deja 29 heridos; dos SITP y un colectivo involucrados